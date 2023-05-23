英國前首相特拉斯應民進黨政府邀請，於5月16至20日來台灣訪問。特拉斯人未至先轟動。台灣媒體紛紛報導稱，這是睽違27年之後，再度有英國卸任首相前來台灣。特拉斯在遠景基金會的演講中，強調台灣是「自由與民主的燈塔」，此行的目的是要「展現與台灣人民團結一致」。

俗話說：吃人的嘴軟。特拉斯應民進黨政府邀請來台，當然必須講些好話。最讓民進黨政府高興的是，特拉斯表示支持台灣儘速加入CPTPP，並且主張禁止中國大陸加入。同時建議現任英國首相蘇納克將中國大陸列為戰略威脅。

關注國際現勢的人都知道，特拉斯擔任首相只有6週，在職45天就被迫辭職，成為英國史上任期最短的首相。如此的政治人物已經不可能對英國政府政策產生影響力，更遑論對國際政治有置喙的餘地。

特拉斯來台並沒有引發中共軍演，大陸只是口頭批評特拉斯來台是「竄訪」。特拉斯來台時轟轟烈烈，離開台灣時正逢蔡總統執政7周年，G7峰會即將登場，吸引了國人及國際社會的關注，特拉斯只好靜悄悄地離台。特拉斯來台沒有給台灣帶來任何實質利益，除了讓民進黨政府又做了一次毫無意義的大內宣，什麼也沒有留下。

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