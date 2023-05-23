國民黨提名侯友宜之後TVBS做了民調，分兩個部份：侯友宜、柯文哲、賴清德三腳督對比與侯賴兩人對比。由於三腳督已成必然之勢，「藍白合」為鏡花水月，侯賴兩人對比的部分參考價值不大。

三人對比民調結果侯友宜30%、賴清德27%、柯文哲23%，表面上是侯可以贏的機率大，但也有論者指出，與TVBS同樣議題的前兩次民調34%（1月16日）與32%（3月3日）相比，侯此次的民調數值為最低，存在隱憂。同時，柯文哲的民調上升2%，似乎意味著有後勁？

根據該民調交叉分析，若以年齡為準，柯文哲在20到39歲者以超過15%的幅度輾壓侯友宜，40到49歲小贏2%，但在50到59歲落後侯19%，60歲以上柯只有5%，落後29%。如果柯加強老人福利政策，對侯會造成衝擊，而侯要衝入年輕一群，難度較大。

若以教育程度而言，柯文哲在大學程度與研究所以上程度者分別贏侯友宜6%與17%，就是比較有能力獨立思考者會比較喜歡柯，這些人可能常為身邊小眾群體的意見領袖，容易為柯宣傳，渲染力柯可能勝過侯。

再以政黨支持度來看，這次抽出的樣本民進黨占22%，國民黨占23%，這似乎與長期以來所有民調呈現的結果相反，是不是侯的30%有虛胖不實的部份？

問到投票意願，「81%民眾表示會去投票，6%不一定，13%表示不會去投票」。如果81%就反映未來真實的投票率，那麼對侯友宜有利，但2020年投票率只有75%，已為2012年以來最高。今年國民黨又搞獨裁密室徵召，令不少人失望，恐怕形象只會受損，不會加分吧？

5月23日《聯合報》公佈的民調就有不同的結果：賴清德28%、侯友宜24%、柯文哲22%，侯的挑戰還在後頭，隱憂不小。

最關鍵的因素與變數還是在侯友宜身上。在520誓師大會上雖然痛批民進黨，但花最大篇幅的說詞竟然是在為「侯侯做代誌」狡辯平反，並未見著有什麼真正具體的願景。同時，在兩岸關係上，侯採用的「杯水論」、「台灣前途2300萬人決定」等等與民進黨的「中華民國台灣」與「台灣前途決議文」實質內容相同，就是兩岸為特殊國與國關係的兩國論，沒有「一中」，視「九二共識」為畏途。這種與國民黨之間的內部矛盾沒有可能加分，倒有扣分的風險。侯打定的主意是，先採行台獨路線，卸掉民進黨的攻擊力道，當選再說！會在藍營內部引起什麼效果，還要觀察。

侯友宜5月20日說，「中華民國都是大家的國家，是永遠安身立命所在，不該為台灣的過去，流下新的眼淚。回顧歷史是讓未來走的更順，不是讓過去的遺憾成為傷心哭泣，影響進步的阻礙。台灣須團結不受歷史羈絆，創造共同未來，不再讓國家處於『愛不愛台灣』無謂紛擾，進而陷入戰爭殘酷風險中。 」

這話說得籠統不夠深刻。「不受歷史羈絆」是不可能的，中華民國與台灣在歷史中都有身份，只有根據歷史事實基本面才能確定這個身份。歷史是已經發生、外在於個人而客觀存在的事實，其中充滿各種感情與思想內涵，唯有能夠坦然誠實面對歷史中各種各樣的難堪與痛苦，才能痛定思痛，總結出有意義與效用的教訓，幫助我們面對當前與未來的難題。

回首前塵，國民黨就是忽視甚至拋棄歷史，才會褒揚八田與一，鞠躬行禮，放任「歪史課綱」，弄得一敗塗地。是故，國民黨不但要「回顧歷史」，更該知道時刻羈絆自己且為自己身份與靈魂核心的歷史脈絡，記取歷史深刻的教訓，重新洗滌靈魂，才容易做出正確的選擇，振衰起敝才有盼望。

民進黨執政失敗應已無疑義，2024總統大選的客觀形勢應對國民黨有利，但主觀有憂，在侯友宜的論述能力尚未可知。

（作者為政大國發所博士）

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