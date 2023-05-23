俄烏戰爭改變了全球及區域安全的環境，最近舉行的G7峰會及中國－中亞峰會即反映此一現象。

在日本廣島舉行的七大工業國峰會，對俄國與中國兩國提出了前所未有的強烈譴責、新制裁，俄中不甘示弱，以同樣嚴厲的口吻予以反擊。

俄烏戰爭趨勢轉向對俄羅斯不利，在俄羅斯、中國和西方之間：前蘇聯國家將何去何從？令人關注。

《法蘭克福評論報》5月17刊載專文指出，普京入侵烏克蘭顯示帝國野心。但越來越多的「後蘇聯」國家正在尋找經濟依賴俄羅斯的替代方案。

蘇聯解體後，原加盟共和國的國家發展非常不同。大致分為東歐、中亞和南高加索。雖然拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞等波羅的海國家在2004年成為歐盟的會員國，烏克蘭和摩爾多瓦在俄羅斯侵略戰爭的影響下於2022年獲得歐盟候選國地位，但許多其他「後蘇聯」國家，仍然處於俄羅斯和中國之間的壓力下。

2001年12月，俄羅斯統治者普京將蘇聯解體描述為一場「悲劇」。但是，15 個「後蘇聯」國家中越來越多的國家正在背棄這位克里姆林宮的領導人。儘管俄羅斯作為安全政策大國領導著軍事聯盟《集體安全條約組織》（CSTO），該組織的其他成員目前是亞美尼亞、哈薩克、白俄羅斯、吉爾吉斯和塔吉克。

事實是，波羅的海國家、烏克蘭和摩爾多瓦走的是與俄羅斯相反的道路。但其他國家也越來越疏遠俄羅斯。這首先適用於經濟部門，尤其是歐亞經濟聯盟，這是一個具有關稅同盟的單一市場，包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和俄羅斯等國家。《法蘭克福評論報》國際研究中心的朱莉婭．朗本（Julia Langbein）說，「俄烏戰爭正在改變歐亞大陸區域整合的動態，許多國家對歐亞經濟聯盟框架內的深度融合持懷疑態度。」

一個特例是白俄羅斯。明斯克嚴重依賴俄羅斯，是進攻烏克蘭的關鍵盟友。最近，莫斯科甚至宣布將在鄰國部署核武器。

歐盟的作用

俄羅斯留下的空白。誰能填補？在摩爾多瓦和烏克蘭，長期以來一直強烈傾向歐盟。在這方面，布魯塞爾面臨著支持加入進程和進行體制改革的挑戰，以便能夠完成擴大，而不至於無法採取行動。

在南高加索地區，可以看到歐盟和美國在安全政策方面將自己定位為俄羅斯的替代者。「西方現在是發出信號的時候。」

中亞：中國的強大拉力

中亞的情況更為複雜。莫斯科作為商業和安全政策穩定合作夥伴的聲譽也受到損害。據德國通訊社報導，塔吉克總統埃莫馬利．拉赫蒙（Emomali Rahmon） 去年10月指責普京不尊重小國。而哈薩克不承認俄羅斯在烏東地區的控制權。與此同時，中國正在利用其俄羅斯盟友的弱點進入中亞。

中亞五國哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的領導人於5月18、19日在中國陝西省西安市參加中國－中亞峰會。

習近平於5月19日在中亞峰會中表示，中國同中亞國家關係有著深厚的歷史淵源、廣泛的現實需求。中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐。西安峰會後，中國和中亞已具備經濟與安全同盟格局。俄烏戰爭帶來全球及區域安全的演變值得進一步關注。

（作者為前駐德國公使）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※