紀錄台大校長遴選事件的《大學的脊梁》一書，上市2個多月即迎來第11刷，台大前校長管中閔說「足證社會公道自在人心」。「卡管案」侵害大學自治，更重創民主，身為當中要角、當時的行政院長賴清德，腆顏談民主難道不心虛？

侯友宜說「自由民主是我們的DNA」，賴清德反批「民主自由不是國民黨的DNA」。看看賴清德擔任行政院長期間，號稱獨立機關的促轉會自詡「東廠」，鎖定當時參選新北市長的侯友宜作為「除垢」打擊對象；黨產會未經法院許可就搜索在野黨房舍，以「有罪推定」沒收人民團體財產。尤其，卡管一卡348天，3位教育部長因而辭職，赤裸裸踐踏民主法治。

當時，賴清德把卡管惡行，硬拗成主管機關依法監督；侵害大學自主，卻大言不慚稱「不接受任何人以大學自主作為護身符躲在後面，迴避個人責任」。與管中閔合寫《大學的脊梁》的作家楊渡說，卡管案一定與賴清德有關，他以行事不力為由逼退教育部長潘文忠後，兩天內馬上讓吳茂昆接任，顯然早就備有人選，可見賴清德是操盤手。

「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」，管中閔當時引金庸詩句表明心境；賴清德也引金庸詩句「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，公然槓上管中閔，足證他就是國家機器卡管的影武者。

「國民黨從以前到現在，都看不到民主自由」。賴清德將民主自由視為個別政黨所專屬，正凸顯缺乏民主素養的傲慢。1950年，花蓮選出台灣第一位民選縣長楊仲鯨，隔年台北市選出首位民選市長吳三連，其他縣市首長也於1950至1951年選出。政府播遷來台第二年，國家風雨飄搖，國民黨即推動地方自治，藉地方選舉為國培育大量政治人才，奠定民主化基礎。

1987年7月，蔣經國總統解除戒嚴，開放報禁、黨禁，接著全面改選國會與民選總統。2008年馬英九當選總統，美國總統小布希更賀電盛讚「台灣是亞洲和世界民主的燈塔」。

自由民主本來就是我國傲人成就，也就是侯友宜所強調的「這早已是台灣人的普世價值」，是民進黨糟蹋了這份得來不易的成就。因為意識形態，民進黨居然可以把領有身分證的國人註記為黑名單阻擋回台；為了維繫權力，以國家資源豢養網軍，以國安之名修法限制言論自由，甚至關閉媒體。威權復辟，是民進黨這股逆流拉開台灣與自由民主的距離。

回顧這一切，成為綠色新黨國棟梁的賴清德，不知哪來的底氣談民主自由？子曰：「其言之不怍，則為之也難」，賴清德為選總統的誇誇其談，又怎能信？

（作者為前總統府副祕書長）