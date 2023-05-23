這世上到處都有傻子，不足為奇。有的傻子是生來如此，有的傻子是被教蠢了，有的傻子是嗑藥成呆，有的傻子是吃笨了。

總而言之，因為有了這些傻子，騙子的事業才能夠蒸蒸日上。

在台灣，便有這麼一群台派傻子。

這些人嘛，有些是從小被師長耳提面命，有些是吸了日不落國的神風大麻，有些則是吃了太多的冬蔘，鯰帶，蘋果，三明治。

他們的共同點是，聽到「中國」便歇斯底里，講到「主權」便高潮不斷。

於是乎，一小撮台獨騙子便看準時機，幹起了金光黨的勾當。一時之間，「有夢最美（畫大餅），希望相隨（說唬話），正名制憲（弄偽藥），獨立建國（打假球）」成了詐財騙色的獨門絕活。

話說這些台獨騙子，打從娘胎開始，就少了一根「風骨」，多了一根「背骨」；缺了一顆「良心」，多了一顆「噁心」；少了一粒「帶種」，多了一粒「孬種」。

這等人，卻因著台派傻子，生養眾多，為數漸豐，不意竟行情看漲，飛上枝頭。到如今，台獨騙子的事業版圖，橫跨府院十二部八會，個個荷包滿滿，意氣風發。

這正印證了「台獨建國」真是一門好生意，詐財、騙色隨你搞，萊豬、偽藥，隨你賣，反正台派傻子都會買單。吃死了，打掛了，這些勇敢的呆丸人也不會皺一下眉頭。檢調不查，媒體不管，這年頭，還有比這更好的行業嗎？

在台灣，台派傻子的傻實在是超乎想像。但也只有這樣，台獨騙子的壞，才能更無所忌憚。現在在台灣，台派傻子的人數大約是從400萬起跳，當傻子多到不夠用的時候，也難怪台灣會成為詐騙天堂！

你有聽過「不會獨立建國」的台獨嗎？你有聽過「不是台灣人自己可以決定」的台獨嗎？你有聽過「美國爸爸不支持就氣都不敢吭一聲」的台獨嗎？

台獨是要流血犧牲的，這些台獨騙子拚了老命把小孩送到外國、拿美國護照與外國居留證、連自己手臂都不敢留給國產疫苗，你還相信他們會拿掃把戰到一兵一卒嗎？

但是台派的傻子就是信了，還會信誓旦旦地說：「為什麼美國不支持台灣獨立？因為台灣一但獨立，隨時可能倒向中國共產黨！」

我如果是中國，我壓根不會擔心這些台獨騙子和支持他們的台派傻青與綠色選民。只要大陸持續進步、有錢，這些人很快就會轉向，因為這就是他們的DNA。

當台派傻子遇上了台獨騙子，除了荒謬可笑，只怕最可憐的，就是那些還有著清醒腦袋的路人甲了！但是這些人有個性，有主見，自命清高，選擇冷眼旁觀，沉默不語，那又能夠怪誰呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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