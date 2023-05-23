關於電動車發展3個重要的觀察指標：

1、特斯拉今年數度調降售價，掀起價格戰，執行長馬斯克甚至喊出志在「零利潤」賣車，但能用全自駕系統創造龐大經濟效益。

2、為因應特斯拉價格行動，美國汽車巨頭福特日前調降旗下電動車款售價，但執行長Jim Farley指出，電動車市場的價格戰趨勢令人憂心。

3、通用汽車在先前宣布將逐步淘汰CarPlay與Android Auto系統，該公司預測到2030年將可透過自家的車載娛樂系統打造出年收入達200至250億美元的訂閱業務。

為何Jim Farley認為電動車市場的價格戰趨勢令人憂心？又為何馬斯克喊出志在「零利潤」賣車？他在暗示、明示什麼？說白話些，其實，這是馬斯克的兩手做法，一手叫降維打擊，一手叫升維領軍。

首先是降維打擊。在馬斯克眼裡，EV已是傳統產業，紅海市場，他老兄不玩了，降價了，這個舉措可能緊縮一眾今年才在上海車展露頭角的電動車新創生存空間，使得未來只有原傳統大廠的電動車才可能存活。

場景回到台灣，我認為，傳統代工業者想闖進新能源車領域，初期當然需要二手策略，一手推品牌，一手搶代工，其真意並不在品牌，而在以品牌打出名號，以謀求替汽車超級大廠代工之實。初期與其他小品牌合謀，重點亦不在量多，而在質佳，量多量寡並非重點，而是以品質換取口碑，以口碑得到大品牌的認可。因此，替任何一小品牌新創代工，推出一成功代表作，是當務之急。

問題來了，新創小品牌資源不足，底氣不夠，無力負擔高額委託代工費用，唯有找到願意吸收成本之大財團資助，方有可為。因此，當今之計，代工方惟有降低費用，甚至賠本代工，才有機會創造成功口碑，但這又牽涉另一問題N工文化。

對台灣傳統代工業而言，毛三到四可也，燒錢養客戶，賠本做代工，卻萬萬不可，所以，即便台灣相關代工業者進入汽車代工領域，問題的癥結，還是企業文化本身。歸根結底，即便特斯拉降維打擊，電動車代工仍有可為，前題是釣大魚要甘願放長線，企業代工文化是否能順勢調整一番？

什麼是升維領軍？馬斯克為新戰場定性，叫做FSD系統，能進到這個戰場的才算個咖。簡言之，就是用軟實力進軍車用數位經濟的藍海，而這領域是特斯拉布局最久、最有勝算。

除了FSD，特斯拉現有車載系統提供哪些內容？包括諸如Spotify、Apple Music、Tidal、TuneIn、Streaming radio、HD Radio等串流音樂服務；YouTube、Hulu、Netflix、Disney+、Twitch、TikTok等串流影音、小遊戲等，可謂應有盡有。

通用汽車算是反應快的，已看到電動車產業以軟代硬的典範移轉，也想起而效尤。估且不論通用此舉是否異想天開，此事本身就有一定象徵性；在過去一段時間，我們看到的都是網路電子科技公司想利用傳統汽車數位轉型的機會揮軍入侵，而現時反倒是傳統汽車想染指應用服務市場，真是此一時彼一時。

外界是否看好？有業者認為通用看到的是「特斯拉不採用CarPlay與Android Auto」，但沒有真正試圖去複製特斯拉在車內提供內容的努力，即便通用日前聘請蘋果雲端服務部門前工程副總裁Mike Abbott帶領整合軟體部門，也不會有太大幫助，換言之，這也是一場持久戰。

（作者為科技媒體專欄作家）