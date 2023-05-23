今年520，蔡總統又針對能源政策說了一堆瞎話、謊話！

目前擔任執政黨智庫─新境界文教基金會副董事長的和碩董事長童子賢，呼籲重啟核一、二廠，蔡英文說，兩座廠皆已依法停止商轉，實際執行上有一定困難度；她強調，台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，確保供電穩定性；她還說，綠電發電已超過核電。

在這些談到能源政策的說法中，最「瞎」的是那句「綠電發電已超過核電」。因為綠電會超過核電的原因，就是蔡政府一直把核電廠關閉除役，核一、二都停機除役、核四不讓重啟，只剩核三運作，當然可以得出綠電超越核電的結果。

再者，即使如此，綠電也時常出現低於核電的時候，原因在綠電不穩定，核電即使只剩下核三運作，供電占比只有6%左右，但到夜晚時光電歸零、夏天風電時常占比不到1%，這時核電是完勝綠電。

至於說核一、二已依法除役，要再重啟運作有困難度的說法，蔡英文顯然是太謙虛了，因為民進黨完全掌握行政、立法，要重啟核一、二，不論是要修法或是要再花錢訂燃料棒，都不會是問題，看看過去幾年，蔡政府做了多少橫柴入灶的事，就知道此說法不實。

蔡英文說加強儲電，也是外行又毫無成本概念的話。以現有技術與成本而言，儲電裝置成本極高，絕對不可能大規模建置來儲存時有時無的綠電，民眾只要想想手機的電池多貴，再看看沒有任何一個國家以大規模建置儲電替代原有的供電模式，即可知其說法荒謬。

一個謊言要用更多謊言來圓謊，一個錯誤的政策也要一堆謊言來擺飾。