大陸國台辦日前逕行宣布恢復台灣團客赴大陸旅遊，陸委會隨即表示，疫後重啟觀光旅遊，須透過兩岸既有機制務實協商，非單方面開放即可；交通部觀光局也表示，禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還未解除。儘管交通部去年10月重啟國境大門，國人可自由出入境，但在蔡政府禁令下，兩岸團客就是無法成行，不但令人感到遺憾，也影響兩岸、尤其是台灣觀光旅遊業者的經營績效。

團客成行差臨門一腳

蔡政府不願開放理由有二，一是指稱對岸沒有開放，二是將觀光旅遊議題「政治化」，以此要求陸方透過既有機制進行溝通。大陸方面則因考量到近年來民進黨政府全力營造反中仇中意識，難免憂心台灣社會可能存在著對陸客的不友善氛圍，特別是目前已進入2024大選季，一旦別有用心的綠色政客刻意鼓動，來台旅遊的陸客或許存在受到若干不理性對待的風險；二則大陸從未明文禁止團客來台，是否需要公開宣布解禁，尚可討論。

大陸定調擴大兩岸民間交流，陸續釋出多項開放措施，不過，蔡政府的回應都較為保守。如今年2月1日，國台辦宣布除現行的4個兩岸直航航點外，再增加16個；陸委會在3月10日宣布開放10個定期航班航點，另有13個航點開放包機。陸委會的理由是已開放的航點班機並未滿載，可見需求有限，無須開放那麼多航點。

不過，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題。因為沒有開放團客旅遊，以致旅客不足，班機當然坐不滿，一旦兩岸都開放旅遊，兩岸旅遊熱絡，自然會有穩定的客源。

新冠疫情後，各國觀光旅遊業積極爭取陸客，台灣旅遊業者全聯會理事長蕭博仁也率團赴大陸進行交流參訪，並在5月18日會見國台辦主任宋濤。一天之後，國台辦即宣布開放台灣團客赴大陸觀光旅遊。

在各種政策鼓勵的有利條件下，台灣相關業者的建言或許發揮了臨門一腳的效果。然而，若真要恢復兩岸觀光旅遊，業者除了遊說兩岸決策者之外，也應運用自身的人脈和資源，營造對陸客友善與熱忱的環境。不論民進黨政府的態度如何，旅遊業者可以發起從旅程設計、景點優惠等，友善大陸旅客來台旅遊的活動或連署，邀請相關觀光旅遊產業鏈的業者、從業人員甚至有意願的民眾參與，表達民間有別於民進黨政府的聲音和態度，讓大陸官方和民間知道，台灣民眾歡迎陸客、期待交流。

民意支持可注入活水

事實上，無論是官方還是民間的民調都顯示，願意並期望增加兩岸交流已是主流民意。如陸委會在3月公布今年度首次例行民調結果顯示，83.7%民眾贊成政府在兼顧兩岸互動情勢及經濟等民眾需求下，「逐步推動健康有序交流」；國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會4月發布的民調顯示，62.3%民眾認同兩岸應該多交流，如此，台灣安全才有保障；被外界認為立場較為親綠的「台灣民意基金會」在今年3月發布的民調顯示，76.6%的民眾樂見「恢復兩岸交流，降低緊張關係」，遠高於不樂見的14.6%。

這些數字都清楚傳達了一個訊息，那就是大多數台灣人都期待兩岸能夠恢復正常交流以降低緊張關係，而觀光旅遊正是其中最自然且普遍的交流方式。當兩岸人民可以世界走透透時，近在咫尺的兩岸旅遊沒有理由要遭受「政治隔離」，無法進行。

觀光旅遊是無煙囪工業，過去陸客來台高峰時期，不但曾創下一年2196億元台幣的觀光產值，甚至帶動醫美觀光、小吃之旅、定目劇旅遊等多元旅遊，為台灣經濟與就業注入活水。

《紐約時報》專欄作家湯姆斯．傅利曼曾提出「設有麥當勞速食店的國家彼此不會打仗」的所謂「麥當勞理論」；同樣的，當兩岸互相旅遊的人數增加時，也等於是一種安全保障。期望蔡政府能以更開放的態度面對兩岸觀光旅遊，因為這是利己利人的事；而觀光旅遊業者則還要更主動積極、提出更多創意，共同推動兩岸融冰。