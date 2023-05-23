隨著侯友宜和柯文哲正式代表國民黨和民眾黨參選總統，2024大選的熱度也與之水漲船高。近期聯合報公布相關數據，顯示在藍綠白對決時，賴清德以28%，領先侯的24%和柯的22%。

聯合報這份民調，自然引起軒然大波、各界關注。因為在4月底時，侯還以29%領先賴的27%和柯的23%。然而提名之後，卻不見慶祝行情，支持率竟還下滑5%，遭到賴清德超車。

不過整體來看，從侯賴柯的支持率變化來看，即使侯友宜支持率下滑，但目前尚並未看到評論與網路風向上所言，部分泛藍倒向柯文哲的情形，因為柯的支持率也同樣成下降趨勢。

不過對藍營來說，十分重要的警訊那就是侯所減少的支持率，主要是轉為不表態者，也就是支持意向未定，比例從上月的22%增加到27%，5%的比例與侯下降的支持率完全吻合。追本溯源，就是部分泛藍支持者，對徵召過程有所不滿、失望。此外，目前侯友宜對國民黨支持者70%的凝聚度也不若賴、柯之於民進黨和民眾黨的8成。

而近期另一份TVBS的民調，雖然顯示侯友宜支持率仍以30%領先賴的27%和柯的23%。但相對於3月調查，卻也呈現侯下滑2%的趨勢。

整體來說，部分泛藍支持者轉為不表態不投票、對泛藍凝聚力相對不夠，無論侯領先賴與否，兩份調查都顯示支持率下滑，確實是目前侯友宜的隱憂。

不過另一方面，聯合報和TVBS的調查也同樣顯示，賴清德與柯文哲並未因藍營聲勢下滑而得利，除支持率大抵維持外，兩份民調也顯示泛藍支持者並未轉向支持柯文哲，柯的排列都在第三名。因此只要侯完成對泛藍的整合，提升國民黨支持者凝聚度，支持率仍有相當上升空間。

不過與此同時，藍營也不能小覷徵召過程對泛藍支持者的傷害。以過去幾次大選的經驗來看，藍營支持者相對綠營，更容易因黨內情勢而出現低投票率的情況。因此對國民黨來說，如何彌補傷痕，確實為重中之重，絕不能認為僅以反綠大旗就可凝聚所有支持者。

除了政治整合外，國民黨也應以「世代」角度重新思考選戰策略。比如，根據政大選研中心的數據，兩岸關係、經濟發展、司法改革、教育議題，就是國民黨支持者與中間選民關注的議題。

從過去經驗來看，60歲以上的政黨選民比例高，政治傾向不易變化，因此是藍綠優勢年齡層，而20至39歲的年輕選民，重視議題，政治傾向變化快，此年齡層族群由柯文哲享有優勢支持度，藍綠拓展空間有限。40至59歲社經壓力最重的經濟選民，過去則是國民黨選情關鍵，在年輕族群支持長年處於劣勢的狀態下，只要能催出經濟選民投票與支持，勝選機率就大幅提升。

就TVBS民調來看，目前柯文哲在40至49歲的族群已有相當斬獲，以31%領先侯的29%和賴的25%。但在50至59歲，柯就跌落至17%。因此對國民黨來說，未來勝選的關鍵，其實就在於與柯文哲爭取40至49歲經濟選民的支持。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）