蔡英文總統日前在就職7周年記者會上呼籲政黨及政治人物「不要為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民」；她並強調，「戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項。」

2022九合一大選，藍營喊出「票投民進黨，青年上戰場」，得到廣泛的支持，民進黨大敗；隨著2024大選進入熱季，口號更進一步擴大為「票投民進黨，台灣變戰場」。

打造全民皆兵的氣氛

根據《菱傳媒》最新網路民調顯示，65.2%民眾認為兩岸間可能會發生戰爭；18歲到29歲的年輕人更有高達75.7%認為兩岸會發生戰爭。為什麼民眾有如此高的比例認為兩岸可能會發生戰爭？難道只是因為在野黨的幾句口號就可以創造這麼深入人心的社會氛圍嗎？國民黨如果這麼行，就不會連輸兩場總統大選，還越輸越多。

民進黨深知戰爭訴求對自己的選情十分不利，因此除了代表參選2024總統的賴清德早已把蔡英文的「抗中保台」改為「和平保台」之外，蔡英文更是逮到機會就強力「洗白」。例如，外界普遍解讀，蔡英文的上述「販賣戰爭恐懼」的話是針對在野黨、尤其是國民黨。

問題是，台灣究竟是哪個政黨在販賣戰爭、在訴諸恐懼，國人心知肚明。蔡英文搭乘2019年香港反送中運動的政治噴射機，趁機大賣「芒果乾」，幫助她在2020年大選以817萬票順利連任。食髓知味的民進黨，「抗中保台」牌用上了癮，不斷挑動兩岸敏感神經；2022年俄烏軍事衝突爆發後，歐美政客持續來台「打卡」，硬是把台灣類比為烏克蘭，再加上民進黨政府不斷配合美方要求，推出延長兵役、強化教召、保警軍事訓練、招募民防人員，辦理女性後備軍人教召，連教育部都一度打算為學生造冊，方便隨時動員，全民皆兵的氣氛儼然形成。

所謂「春江水暖鴨先知」，兩岸情勢升溫，第一線軍人感受最直接。國防部證實，近5年招募入營的士兵平均高達2成寧願賠錢退伍，而111年志願役士兵申請提前離營的人數高達4066人，創下近年新高。蔡政府一面喊打喊殺，另一面，年輕的軍人卻想辦法要離開火線，這種現象未免太尷尬、太漏氣了，難怪退輔會主委馮世寬要斥責提出相關問題的記者「不要再問了！」

將兩岸關係帶入絕境

蔡政府不願面對台灣已被民進黨搞得戰爭如影隨形的真相，蔡英文還想嫁禍給在野黨，但民眾不會上當。美麗島電子報5月分公布的一份民調顯示，在談到兩岸關係時，49.8%的受訪者認為，賴清德當選會使兩岸關係更加緊張，其次為柯文哲的3.9%、侯友宜的2.4%，明顯高於其他總統參選人。台海如果真的會發生戰爭，是民進黨的責任比較大還是在野黨？民意已經給出了明確的答案。

蔡英文再三強調，和平是兩岸間的唯一選項，問題是，蔡政府的所作所為完全看不出為促進兩岸和平做過任何努力，連對岸作球給民進黨政府，蔡政府的反應不是慢半拍、就是縮水、甚至乾脆不接球。例如大陸主動宣布恢復16個兩岸直航航點，陸委會一個多月之後才宣布恢復10個；日前大陸國台辦宣布恢復台灣團客赴大陸旅遊，蔡政府更是直接拒絕。

如果蔡政府真的有心謀求兩岸和平，就應該更主動釋出善意、創造和平的機會。即使遇到難題，也應該要想辦法趕快解決。大陸商務部4月12日宣布，將針對台灣對大陸的貿易限制措施，進行貿易壁壘調查，涉及到的台灣產品共計2455項。大陸的這項措施都已經公告了一個多月，還沒有看到陸委會、經濟部和農委會就此展開必要的因應行動，一副事不關己的態度，實在讓民眾心急如焚。就算蔡英文認為「2024之後就不關我的事」，為什麼連身為副總統且要參選總統的賴清德也沒有動靜？難道民進黨政府就是有意擺爛？

世上沒有無緣無故的戰爭，也沒有天上掉下來的和平。蔡英文執政7年把兩岸關係帶入絕境，如今為了選舉更把台灣帶入兵凶戰危之境、離和平越來越遠，不反躬自省卻要在野黨和政治人物「不要販賣戰爭恐懼」，這種睜眼說瞎話的選舉操作，真的是對不起台灣人民。