自從李眉蓁爆出了論文抄襲案之後，政治人物的碩、博士學歷之真偽，就成了黨同伐異的攻防焦點，而一到選舉，就此攻彼詰，鬧得個不亦樂乎。眾所周知，政治人物，不分黨派，假借學歷以抬高自己身價，企圖攫奪選票，早就是教育界惡名昭彰的毒瘤了，但我們的教育部對此不但束手無策，甚且在有意無意間助長了此一惡習，遂使得高教沉淪到不堪聞問的地步。

今天徐巧芯又舉報民進黨立委、賴清德愛將賴惠員「抄襲」的事件，此事究竟最終結果如何，尚難臆斷，當事人當然是矢口否認的了，但衡以前此諸例，又有哪一個人不是指天誓日、銅牙鐵齒否認的？可信不可信，相信學界稍有良知的人都能判斷出來。

民進黨受此衝擊，宣誓將以牙還牙，針對侯友宜等藍營人物的學位論文展開反擊，想來後面一定有不少狗咬狗的好戲可看。我們不敢說「天下烏鴉一般黑」，但政治人物以不當、取巧的手段獲致學位，甚至連若干名校教授也一起通同舞弊，導致其出問題的比率高到離譜的地步，卻是不可否認的事實。

但是，我們的教育部、我們的高等院校，除了千篇一律、照本宣科地強調「學術倫理」外，又有什麼具體的作為？現在所有的大學教授、研究生，都必須接受「學倫課程」，誰不知道學倫的重要性？正如同誰不知道交通規則的重要性？但是，明知而故犯，或者是貪圖一時之便而僥倖行險的人，正不知有多少。

如果不能做大刀闊斧的改革，並對犯行者作嚴厲的懲處，被抓到了又怎麼樣？簡單說句抱歉的話，或輕描淡寫地以「註解不詳」帶過，還不是一樣可以高居政府要津？還不是一樣可以堂而皇之地戀棧其位或參選？

隨著選舉日的逼近，想來政壇上彼此互咬的鬧劇，一定會越演越烈。好戲人人愛看，最好是大家都互掀底牌，讓民眾看看，我們的政治人物可以荒誕、無恥到何種地步。但是，我們的教育，連高等教育都出現這樣可怕的現象，又有誰能真正來關心一下？

尤其可悲的是，明明政界裡多得是這種牛鬼蛇神的政治人物，可選民投票所選出來的，卻都還是這一批牛鬼蛇神！群魔亂舞，台灣的教育只能沉淪、再沉淪下去了。再如此下去，我們的下一代該怎麼辦？

（作者為退休大學教授）

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