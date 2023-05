大國地緣政治角力的大戲,上周再度衝出戲劇化的高潮,表面上,西方國家與中國因為俄羅斯與烏克蘭的戰爭更加分裂,不過,我們仔細探究更深一層的訊息,過去不斷升高的地緣政治衝突,在七大工業國(G7)廣島峰會之後將會逐漸緩解,中國與美國都展現高度的智慧,轉向擁抱拆解風險、重新交流的主旋律。

我們先來看表面的大國較勁。日本首相岸田文雄在二戰原爆所在的廣島主辦G7峰會,不只邀請美、德、英、法、義大利、加拿大等G7成員國、加上非正式成員國的歐盟主席,還找了澳洲、巴西、南韓、越南、印度、印尼、以及非洲聯盟輪值主席國葛摩、太平洋島國輪值主席國庫克群島,外加最後一天突然搭法國專機出現的烏克蘭總統澤倫斯基,總共邀集18位國家元首與會,硬是把G7峰會搞成了獨缺中國的世界領袖峰會。

北京政府對於不懷好意的岸田自然預做對策,國家主席習近平主持盛大的「中國-中亞峰會」,親自在古都西安接待了哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼以及烏茲別克的國家元首。中亞五國是俄羅斯的後門,近年美國也以哈薩克的美軍軍事基地為槓桿,全力拉攏。如今中國強化與中亞五國的關係,不只確保一帶一路戰略的貫徹執行,也將北京的影響力順著中亞五國一路延伸到伊朗以及波斯灣。

中國與中亞五國的峰會成果豐碩,除了具有政治高度的《中國-中亞峰會西安宣言》,還有具體落實經濟、社會等全面合作的《中國-中亞峰會成果清單》,簽署各領域的合作協定超過100項,中國對於中亞五國人口最多、領土最廣的哈薩克投資協議項目超過200億美元,其餘各國也都簽成金額鉅大的投資項目。

中國具體西進,強化對中亞的影響力,再加上去年12月底俄羅斯前總統梅德韋傑夫親訪北京,俄羅斯將土地面積達696萬平方公里、富含礦產與資源、以海參崴為出口港的俄羅斯遠東地區,設定為向中國開放的「超大經濟特區」,中國國力同時向北與向西擴張,正如同西安峰會所舉起的大唐旗幟,面子裡子兼具。

日相岸田雖然把廣島G7峰會擴大成為18國的領袖會議,但是會議主軸還是聚焦在烏克蘭戰爭的解決方案,仔細閱讀會議公報的文本,在對面中國的部分措辭相當溫和,強調與中國的合作,不是競爭與對抗,公報僅警告對俄羅斯提供援助具有嚴厲的後果,並未具體點名中國。德國總理蕭茲與歐盟執委會主席范德賴恩定調,對中國不是脫鉤,而是要規避雙方既有的風險,公報也主動表明依照國際規則行事的中國符合G7的利益,還強調在氣候變遷、減碳等方面積極合作的意願。

其實美中的大國對立,在今年2月意外的偵察氣球事件後,雙方都意識到全面對抗存在太多不可控制的風險,因此我們看到中共中央外事辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文分別代表中美元首習近平與拜登,在事前高度保密的作業下,於5月10日在中立國奧地利首都維也納舉行了高層會談,這是雙方和解破冰的重要會談,除了台灣問題擺在檯面互不相讓,雙方就亞太局勢、烏克蘭危機等共同關心的問題坦誠交換了意見。

就在廣島峰會開幕前夕,中國透過駐美大使館發布訊息,證實中國商務部長王文濤將前往華盛頓,與美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、貿易代表戴琪(Katherine Tai)會面,而且中國駐美大使發布訊息的同一天,戴琪以新聞稿宣布台美21世紀貿易倡議已完成談判,並且公布囊括關務管理及貿易便捷化、良好法規、服務業國內規章、反貪污及中小企業等五大領域的首批協定文本,顯然北京與華盛頓之間已經建立更強的共識,在相互尊重的前提下推進具體的溝通。

廣島G7高峰會的決議與公報,顯然北京事前都透過具體管道掌握,峰會的焦點在凝聚各國對於結束烏克蘭戰爭談判條件的共識,中國雖然不是G7成員國,但是透過王毅與蘇利文會談所重新建立的溝通管道,也能及早掌握峰會訊息,拜登在廣島峰會結束後,表示華盛頓與北京關係「短期內即將解凍」(see that began to thaw very shortly),甚至傳言美方將依照中方的要求,解除對中國國防部長的制裁禁令。

上周德國股市創下歷史新高,日本股市也突破三萬點,創下1990年8月以來的新高,台股同時戲劇化出現巨量買超,美中重啟交流,主要國家對烏克蘭戰後形成共識,強勁的股市動能可能就是來自「和解」的紅利。