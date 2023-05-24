不出意料，世界衛生組織決定不邀請台灣參加WHA，雖然有10餘友邦提案，但最終還是沒能列入大會議程。這是既有的政治現實，也是台灣人民要現實面對的客觀國際環境。看清民進黨大內宣背後的不堪面貌，縱觀今年台灣努力參加WHA舉措，抛開情緒性的表達，作為台灣人更應該理性的看待如何務實的參與國際間事務，如何真的像某些民進黨官員所說的照顧到人民的健康權益。

此番WHA大會秘書處依據的是聯合國2758號決議文中的一中原則，但這並非是不能突破的死結。就連薛瑞元部長自己都肯定台灣曾經在馬政府時期以觀察員身分參加過WHA，那為何現在不行？世衛大會正式決議之後，大陸官媒就點破，2009年至2016年，在一個中國原則基礎上，在兩岸關係和平發展大背景下，通過兩岸協商，台灣得以中華台北名義、觀察員身份參與世衛大會。

更何況，薛瑞元部長在記者會上口口聲聲說參加WHA是為了照顧台灣老百姓的健康，那為何台灣人真的需要疫苗的時候，民進黨政府要去擋可以救命的新冠疫苗呢？可見，拚健康只是說辭，民進黨政府真正的目的還是拚政治。

今年又是選舉年，民進黨執政7年來的點點滴滴當然都會被全民仔細檢視，擋疫苗是不是拚健康，進口萊豬是不是拚健康，進不了WHA是不是拚健康，諸如種種，社會自有公論。但老百姓的呼聲只有一個，要一個真的拚健康的政黨，不要只會拚選舉、拚政治！

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