日前民進黨主席賴清德藉著競選總幹事潘孟安與媒體茶敘時，拋出民主大聯盟尋求泛綠擴大合作。多麽動人的名詞，探究其本質，無非就是選戰策略，民進黨自己不推侯選人，而提名他黨及招降納叛之流，此成效恐有限，畢竟選民的眼睛都是雪亮的，民進黨中央反而不提名民進黨自己長期地方培養的選將，此乃對政黨發展不利，也引發負面的評價。

賴清德拋出民主大聯盟的議題，其一，可與泛藍的非綠大聯盟比拚叫價；其二，則可藉著提名跨黨派的年輕代表，吸引年輕選票。但首波大聯盟提名跨黨派人選，缺少誠意。新北市中和、永和、新店都是綠營艱困選區，連綠營都派不出人選，讓給其他政黨參選，對民進黨來說似乎是只賺不賠的生意。

看看這些提名人選，其實民間的觀感都並不正面，搏版面的能力有，但能力熱誠有待考驗，曝光足，但爭議性大，例如綠營難以攻破的選區，新北市中和選區民進黨將徵召前時代力量發言人吳崢參選，吳之前經營台北市選區，參選兩次松山、信義區市議員落選，現在轉戰過去沒有經營過的選區，困難度很高，吳在太陽花及各項抗議中也談不上是學運領袖，給人只會抗議，不會做事的印象。

又如綠營艱困中的艱困新北永和選區，幾乎綠營從沒有在該區當選過立委，民進黨將與出身親民黨、目前無黨籍政治評論員李正皓合作。李常出天兵之言，雖媒體曝光率足，但也因此樹立不少敵人，李雖然過去是親民黨籍，但近期在媒體上都批評藍軍，要在永和選區勝出，十分艱困，同樣也是給人只會批評不會做事的印象。

至於新北市新店選區，該選區同樣也是藍營票倉，民進黨要徵召目前無黨籍、曾加入綠黨、時代力量曾柏瑜參選。以這屆選舉結果來看，曾柏瑜以綠黨社會民主黨聯盟參選立委拿下12.21%得票，同樣也是批評有餘，建樹不足。

賴清德的禮讓都是民進黨艱困選區，這有禮讓的誠意嗎？民主大聯盟，要跟跨黨派合作，但目前新北市這3個選區是綠營艱困區，有些甚至連綠營內部都沒有人想要一戰，畢竟一點勝算都沒有的選區，最後要自己花錢、又花力氣，卻沒有結果，誰願意去開疆闢土。更何況年輕人就可以獲得年輕人的選票嗎？恐怕言之過早。

總之，一個動人的民主大同盟，如果內涵都是代表性不足的禮讓，恐怕成效令人擔憂，民進黨應當推出自己培養的戰將，勿忘初心，倘若找一些人來充數，恐怕反而會引起選民反感，受到年輕選民的嘲笑，況且民進黨派出這些泛綠小黨年輕人參選，在艱困選區，顯然只是多花錢的炮灰。

民進黨提名比過去聰明還是退化，有待選民的檢驗，但倘若只會批評，上節目譁眾取寵而非紮根地方，最後的結果可想而知，年輕人的選票容不容意糊弄？年輕人就一定票投年輕的參選者嗎？還需要更精確的研究與驗證。參選不困難，當選才困難，民主政治的實踐期盼少一分權謀，多一分價值。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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