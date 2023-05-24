從賴神「房價已下降」到綠官大談「嘉義買得起」，一黨獨大的民進黨，離年輕人越來越遠，早是不爭的事實！還記得民進黨2016年執政時，還承諾「年輕人的未來是政府的責任」，但7年過去，台灣年輕人越來越看不到未來，失業率高漲，低薪如一灘死水，房價卻越拉越高；別說買不起房，連房租也越漲越高！相對剝奪感如此沉重，這公平嗎？民進黨對得起國家未來的主人翁嗎？

對比之下，無能無為的綠營官員們，生活優渥無虞，就算落選也有內閣高官位置等著，甚至越升越高。又怎麼能期待綠官們能夠體會住房緊張、低薪與通膨之苦已成為大多數年輕族群的生活日常？

加上民進黨刻意炒作兩岸衝突緊張，兵凶戰危，局勢僵持，搞到年輕學子們當兵時間延長。一旦戰火蔓延，年輕人還要被推到第一線？請綠色政權說說，沒執政人才卻硬要執政，如今搞成這樣，對青年世代、對廣大的選民公平嗎？

官員對年輕人的困境缺乏同理心，是讓問題持續升溫並擴大的主因。試問，面對年輕人對壓抑房價的訴求，副總統賴清德的回覆竟是「房價現在在降」？副總統難道不知道，這幾年連中南部房價都暴漲到離譜的地步，有幾個年輕人買得起房？何時房價才會降回到年輕人買得起的價格？

不可思議的是，內政部長林右昌竟再辯稱年輕人不是真的買不起房，而是「沒規畫」；勞動部政務次長李俊俋除附和賴神房價下降外，居然要買不起房的民眾到嘉義買房！民進黨的接班世代到底是不食人間煙火還是缺乏常識？無能為青年解套就算了，還提油上陣救火？如今，綠色政權是目中無人，囂張到要跟年輕世代硬槓嗎？

不食煙火的綠官們難道不知道，青年就業方案8年已砸了3百億？不知道青年失業率高達8.36%，為全體國民失業率3.67%的2.28倍？不知道青年學子畢業就失業的痛苦？不知道25歲以下青年近半月薪領不到3萬元？不知道年輕人面對低薪的痛苦？

就以這樣子的收入及支出，青年們買不起房的吶喊離譜嗎？事實上，居住正義的號角之所以這麼響亮，是因為從前幾年開始，房價飛漲就不光是雙北的特殊現象，中南部、高屏一帶更是漲得讓人步步驚心，就連中南的部房租也是猛漲。4月分主計總處公布房租類消費者物價指數（CPI）年增率2.34%，更創下27年來同期的新高。

推敲房租上漲的趨勢，原來央行幾次接連升息，先說拉高房屋持有者貸款負擔，以壓抑投資炒作；最近又以升息抗通膨衝擊。問題在於，房屋持有成本的增加，甚至水電費用的調漲，房東終究會以房租調漲轉嫁到年輕租屋者身上！綠色官員只要看看數據就可以發現，買房甚至租屋的支出，已經是城市青年的重要負擔，更吃掉大幅的薪資收入。

面對國家未來的主人翁為失業、低薪、高房價、高租金等這些問題所苦，但是，當我前幾次率先提醒綠官們房貸高漲，將直接傷及信賴政府承諾而勇敢買房的首購族、年輕族群，同步引發的學貸上揚也衝擊廣大的學貸族。各部會一開始都置之不理，置若罔聞，直到民眾激烈反彈了才倉促應變。明明是官員不能苦民所苦，但因此增加的成本卻還是全民買單！

房價高漲不該是全民共業！看看許多年輕人已經打算當起不婚、不生、不買房的躺平族。家庭經濟條件好一點，有心買房的，就要接受可能退休還在繳房貸的困境。問問年輕人是否買的起房？也已有「存到死可能有機會」的回答！

說穿了，民進黨政府的官員們，只要竭盡所能取得執政，綠官們和特權階層又哪用得著和一般青年一樣為五斗米折腰？他們離年輕族群越來越遠，難怪會有這些脫離現實、匪夷所思的荒唐回應了！（作者為立法委員）

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