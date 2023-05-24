有一群立委，提出一個無比幼稚無知的提案，要修改《中央銀行法》，聲稱要挪用10%外匯存底成立「主權基金」，提高外匯存底的運用效率。

過去包括張忠謀在內，一群對央行經營外行的企業家和學者，每每自以為央行跟一般銀行沒有不同，認為央行外匯存底的獲利率，不如台積電或其他股票的報酬率，應該要拿出來投資獲利更高的項目。

說句不客氣的話，這些人都是外行兼無知，全世界有很多國家設有主權基金，包括台灣也設有很多主權基金，例如民進黨也從公股行庫掏走100億元，成立台杉基金，但全世界沒有人挪用外匯存底，搞什麼主權基金。

其他國家搞主權基金，跟目前台灣一樣，都是財政部去調度來的資金，不是動用央行的外匯存底。

像張忠謀這票子企業家和學者，分不清楚財政部資金和央行外匯存底的差別可以諒解，但監督央行的立委也分不清楚，那根本就是狗屁倒灶之徒。

外匯存底的學術說法是，新台幣的發行準備，實際的性質就是，新台幣存款的真正存款準備金。

台灣央行的外匯存底看似有5千多億美元之多，但台灣沒有嚴格的外匯管制，而且充斥在台灣的短線外資，也有5千多億美元，高達外匯存底的99%。也就是台灣央行外匯存底，只有1%可以承受金融大鱷的突襲，壓力測試指數非常低。

台灣內外環境和戰爭風險日益升高，如果再挪用10%作長線投資的主權基金，央行以短期資金作長線使用，遭到突襲的風險，從1%立刻提升到10%，不會比矽谷銀行來的低。

這些無知的立委，應該去管管台灣目前一堆投資績效非常差的主權基金，而不是搞不清楚外匯存底的性質，標新立異，譁眾取寵，沽名釣譽，創造議題。

把外匯存底當主權基金耍，那有可能變成狗屁倒灶的家賊。（作者為前立委）

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