台灣是世上最危險的地方

5月21日，經過一個月的網路安全審查，大陸當局宣布，美半導體大廠美光(Micron)的產品存在嚴重網路安全隱患，依「網路安全法」要求境內關鍵信息基礎設施廠商停止採購該公司產品。

此舉是美國祭出科技圍堵與大規模禁令以來，中方第一次予以反擊，因此立即引發全球媒體關注。那麼，從台灣的角度看，此事件意味著什麼？

北京與華盛頓最主要的差異，就是前者不會落入政治表演陷阱而魯莽決定政策。美方掀起的反華科技戰，都是既傷敵又傷己的愚行，短多長空，關鍵在於其對產業政策的生疏，注定難以收穫攻擊對手所帶來的成果。

產業競爭，攻擊，不是問題，問題在於收穫是否成比例。

相較之下，中方之所以遲遲不出手，其實是在估算「收穫」，簡言之，對美方之攻擊，必須最大程度迴避自身的損害，甚至有利於己方發展。

美光是存儲半導體大廠，2018年在中國市場的營收超過其全球營收的一半，但隨著中國存儲半導體的快速崛起，2022年佔比只剩不到11%。因此之故，美光大力支持拜登政府的對華科技戰，並成為「晶片法案」的最大受益者。

中方對美光下手，最重要的考量，不是該公司展現了敵意，而是該公司的技術實力不再亮眼，已經可以在本土找到替代選項。而美光所展現的敵意，正好是中方對其下手的最佳推力。

在大戰略上，北京堅持開放，因此對個別企業的「制裁」，不能嚇到其他外商，美光企圖藉由美國霸權的威力，用船堅砲利打開新商機，迫使中方就範，該行業的同行都看在眼裡，結果適得其反，被拿來祭旗，外商會覺得應有此報。

中方對外的任何制裁，都有法理依據，藉國安問題向對手進行攻擊，原是「美國本性」，中方以眼還眼，剛好而已，因此美方政客的叫囂，根本不重要。

重要的是，在本屆G7上，7國揚言反制中國的「經濟脅迫」，北京選在這時刻大砍一家重量級美企，就看你們能奈我何。

7國7國奈若何？美光被踢開，受益的除了本土的長江存儲，還有韓國的SK海力士，而拜登才延長了三星與SK海力士對華出口的一年豁免，剛好享受轉單效應。

誠然，美方在中方調查之初，確實曾要求韓國，若中方「制裁」美光，韓廠也應同進退，拒絕供應中方相關產品，然而，這就牴觸了拜登豁免韓廠的最新命令。

事實上，韓廠與台廠也都巴望著美國的「晶片法案」補貼，但美國愚蠢地只讓美企受益，同時為外商施加一籮筐嚴苛的補貼條件，已經可能拿不到補貼，而今若再限制韓廠的在華獲利，慣性以商領政的韓國，一夜變臉也不奇怪。

尹錫悅若傻傻配合美方，那SK海力士可能就是下一個美光。

如此即知，為何美光是北京最佳下手的對象，因為此舉對自身損害可控，又能考驗美韓關係，試探中韓關係，三能觀察G7如何反制其聲稱的「經濟脅迫」，四能警告在科技戰上「不安於室」的日本。

中方此次的攻擊，規模不大，但羞辱性極強，雖不能說是收穫滿滿，但比起美方「邊砍人邊自砍」要划算得多。

美國分析師認為，中方的反制對美光影響有限，因為頂多只影響其營收約11%，且只有涉及關鍵基礎建設，並不影響在中國購買美光產品的外商，以及來自小米，OPPO等本土消費性電子廠的訂單。

錯了，應換個角度看，只影響11%，是對中國的影響不大，但對美光的商譽影響卻不可小覷。

無論是在華外商，或本土消費性電子廠，被官方認證有網路安全疑慮的產品，真敢用嗎？精確地說，對於這些企業的外銷生意而言，可能影響有限，但在大陸的銷售，美光就要歸零了。況且，就算是國外買家，其母國也有各自的網路安全要求，北京此舉等於也警示了其他國家，該注意美光產品。

須知，數位產業被公認是未來亮眼產業之一，而此產業要跨國營商，首重就是資安問題。

中美科技戰是全球最關注的議題之一，也因此是最有宣傳效果的領域，中國說美光有安全疑慮，馬上傳遍全球，這豈是美光可以無視的公關災難？

那麼，美光事件，對台半導體廠意味著什麼？

問題並不在於大陸會不會制裁台廠，而在於美方會因此而更執著於科技業的去風險化，企圖最大程度與中方脫鉤。無論這樣的災難性脫鉤會不會成真，其過程中台廠必然會受到深刻影響。

真正讓台廠觸目驚心的是，美國並沒有把台灣視為「友岸」—— 這個詞彙可翻譯成「民主供應鏈」—— 民進黨政府又汲汲營營想擺脫對陸依賴，這會讓設在台灣的台廠成為孤兒，而被迫選擇外移到美國的「友岸」，或乾脆移回大陸。

換言之，中美科技戰愈是堅壁清野，台廠外移的趨勢就愈是明顯，產業鏈將支離破碎。

蔡英文今年的520演說，繼續愚民，稱台灣擺脫「從大陸進入世界」的路徑，讓台灣用「自己的面貌」大步走向國際，並向國際社會證明台灣是全球供應鏈裡最有效，最可靠，最安全的合作夥伴。

騙7年，還在騙。完全倒向美國，卻沒被視為「友岸」，還有臉談「安全」？所謂「台灣自己的面貌」，美商務部長雷蒙多與巴菲特已然昭告天下：台灣的面貌就是「危險」。

那些因中美貿易戰而從大陸撤回台灣的廠商，你們還能留在台灣多久呢？這裡可不是美國的「友岸」。

從美光事件可見，中方的還擊是經過深思熟慮的，且每次還擊都能確保獲利，並形同自證在該領域已確立了自主性，或已不乏替代品。

無論怎麼看衰中國的半導體技術，都無法否認大陸是全球最大買主此一事實，而被中方踢出市場的半導體供應商，會逐漸從全球企業削弱成「半球企業」。

美光的競爭力被中企趕上，訴苦卻找錯對象，靠船堅砲利打開市場的時代已經過去了，用國安為理由遏制競爭對手，最終要被同樣的理由打瘸。

在產業面，台灣絕不是旁觀者，而隨時會成為當事人，也別總只是小鼻小眼地想到轉單效應，沒被劃為「友岸」，奢談什麼「自己的面貌」，謊稱什麼「安全」？

外資，危邦不入；內資，亂邦不居，台半導體業已被政治搞到深度錯亂，但資本會往最安全的地方流動，這是不會變的。

美光事件，對台灣而言，意味著中美科技戰進入另一個階段，可被替代的廠商若不被視為友岸，前景堪慮。（作者為自由撰稿者）

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