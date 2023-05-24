人生在世倏忽而過，多數人在生老病死的途程中平淡存活，平實應世，平凡一生，殊無生命價值的高度發揮。另有一些佼佼者，則在有限的生命之中發揮無盡的價值，或者立功，或者立德，或者立言，其中不乏三者兼而有之者，他們不僅助益於當世，且影響後世深遠，成為歷史長河中智仁勇三達德兼備的恆星，光照寰宇，垂範後世。

在當代臺灣，有此輝煌功德者不乏其人，而仍健在且已有圓滿發揮而具更殊勝潛力者屈指可數，管中閔是其中佼佼者。他經歷一場粗暴而卑劣的政治壓迫與攻擊，但威武不屈，挺直大學的脊梁，以堅決的意志與高超的應對能耐，最終打敗一幫借助權位或學閥之力而敗德亂行的牛鬼蛇神。在這個艱險的試煉中，他和同道守住校園自主的理念，護住文明的最後底線，體現了高貴的知識分子情操，同時照映執政當局的私謀、無德與霸道，立下永垂不朽的功業。

在民進黨全面執政之後，曾在馬英九執政時代出任政務官的管中閔，於2018年初被遴選為臺大校長，但招來政治的粗暴干預而無法上任，引發一場臺灣政治、高教史上空前劇烈的風暴。管中閔和臺大主其事者堅守大學自治，頑強對抗當權者的干預與操弄。事件持續一年多，過程驚濤駭浪，凶險異常。管中閔身處風暴中心，遭受各種力量夾擊，身心飽受摧殘。他以無比的勇氣與智慧挺過風暴，成為一位不願也不曾被擊倒的倖存者，備受國人敬愛與推崇。

過程中，在執政當局的縝密動員下，許多或明或暗的力量分進合擊，親綠媒體與網路出現大量對遴選委員會和管中閔的抹黑與攻擊，極盡羞辱和壓迫能事。然而，正義與公道的無形力量有著堅不可摧的韌性，而暗黑的政治力肆無忌憚、無所不用其極地摧殘大學自治的結果，被證明是不得人心的，最終遭受可恥的失敗，也造就了一個足堪頂天立地的校園英雄。 誠如《大學的脊梁》作者楊渡所說的，「管爺依舊，風骨依舊，大學的脊梁，依然挺立。」他同時被證明為一個清廉正直、堅持原則的智仁勇達人，將學術人的大學自主精神的價值發揮極致，也將個人生命價值推上讓全民知曉與敬服的高點。

管中閔與民進黨無冤無仇，竟也遭受如此不堪的摧折，適足以反映這個政黨汲汲營營於獨攬所有權位，既貪婪又無所不用其極。民進黨以舉黨之力卡管，堪稱民進黨全面執政七年最卑劣也最失敗的惡行之一。這樣無德的政黨，民眾豈能接受它未來繼續執政？豈能容忍這些敗德亂行者繼續掌握大權？

當時任行政院長的賴清德，與蔡英文總統唱和，全力配合行事，正是「拔管」的主要黑手。現在他被提名為民進黨總統參選人，積極問鼎最高權位。如果他和民進黨繼續執政，不僅將會一如往昔，不顧理法、不擇手段地獨攬大權，恣意妄為地追求己利，破壞人間珍愛的高貴理念、價值與倫理。

另一方面，民進黨極端的反中、謀獨、親美路線已經鑄下與對岸更尖銳對立的因子，危害臺灣的國家安全。在這場戰爭與和平抉擇的大選中，如果仍有若干民眾受民進黨與賴清德唬弄，不能做出民智選擇，則臺灣極可能繼續滑向兵凶戰危的險境中，遭致無法承受的苦難際遇。

在這個歷史性的關鍵時刻，管中閔如果願意挺身而出，參與總統大選，屈為副手，協助為國家安危及民眾福祉奮力一搏，則不僅有助於解救國家危難，未來亦可襄贊決策大計，也可將個人的生命價值發揮極致，成為當代與後世備受各方敬仰的歷史性人物。

國家有請，民眾有盼，管中閔教授接受召喚吧！（作者為資深媒體人）

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