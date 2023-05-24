還記得2013年上映的一部電影《雲端情人》（Her）嗎？劇中男主角是個心思細膩又感情豐富的男人，工作是為別人代寫私密感人的信件。某日他買到一套全新研發的智慧軟體，使用後男主角與這套智慧軟體之間，竟然發展出一種曖昧關係。很快地，男主角發現他已經愛上了軟體中的「她」了。透過這段交雜著科幻和傳統浪漫的不尋常愛情，我們看到讓人與人之間孤立起來的冰冷科技，如何再度讓我們溫暖地連接起來。

去年隨著ChatGPT的問世，電影中的情節已變成現實，美國一位網紅擁有180萬粉絲，創造一個AI的聊天機器人，該機器人模仿她的聲音和一切，幾乎是她的複製人，網紅向她的粉絲收取每分鐘高達1美元的費用，以便與她的AI複製人互動，可以談論事情、分享親密感受，有時甚至調情，扮演虛擬女友的角色，目前已經有超過1000多位用戶。

網路上這種AI聊天機器人已經非常普遍，一些可以想到的好處包括：AI聊天機器人可以為孤獨或孤立的人提供陪伴和支持；可以用於就各種主題和人們溝通，是一個很好的客服；然後與傳統廣告相比，AI聊天機器人可以用更加個性化和引人入勝的方式推廣產品和服務。

但AI聊天機器人同樣隱藏著一些風險，例如可以用於操縱人，尤其是那些心理脆弱，易受傷害或操縱的人；它們也可用於傳播錯誤信息和宣傳。最終AI聊天機器人可能變得如此逼真，以至於很難將它們與人類區分開來，這可能會導致人們對聊天機器人產生情感依戀，如果聊天機器人突然停用或變得不可用，會有很大的負面影響（就像親友過世一樣）。

不管怎樣，重要的是要記住，AI聊天機器人不是人類，它們是模仿人類對話的電腦程式，因此它們對世界的理解與人類不同，可能無法從頭到尾都能提供準確或有用的信息。所以你從聊天機器人收到的任何信息都要持著懷疑態度，利用前再三查證，以免錯了自己都不知道。

《雲端情人》可說是一部美麗而發人深省的電影，探討了愛、人際關係的本質，以及作為人類的意義。男主角是一個孤獨的人，他正在努力尋找自己在世界上的位置。他的AI虛擬女友是一種新的存在，也試著了解自己和周圍的世界，人和AI一起幫助彼此成長和學習。

當然AI如果不好好設計和控制也很危險，從長遠來看，AI有可能控制人類，但這並非不可避免。最近開發ChatGPT的OpenAI執行長到國會作證，也分享了他對AI的最大恐懼。他說：「我最擔心的是，AI這個領域、技術、行業會對世界造成重大傷害。如果這項技術出了問題，它可能會大錯特錯。」所以不管開發和使用AI都必須小心和負起責任，否則後果難料！（作者為台北商大前校長、叡揚資訊數位轉型大使）

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