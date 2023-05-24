兩岸交流在疫後終究緩步重啟，目前氛圍則朝向觀光旅遊市場恢復常態化，展開事務性先行的互動模式，同時藉由民間來往的引領作用，力促雙邊官方務實處理民生議題的協商和談判。其中依然停滯不前的兩岸團客與自由行，伴隨疫後首場規模性交流「海峽論壇」即將展開，「觀光小兩會」復談則成為各界聚焦的重點議題。

中共在涉台系統新班子逐步成形後，去年開始隨即深入展開對台交流工作。早前接任國台辦主任的宋濤動作頻頻，陸續布局會面台灣各界意見領袖，人稱「三朝國師」的對台工作領導小組副組長王滬寧，除卻會見「台灣客人」國民黨副主席夏立言，同時亦於全國對台工作會議釋放擴大兩岸交流的政治訊號；實質性政策方面，大陸則力推兩岸恢復交流的正常化，其中尤為矚目則是海空客貨運與觀光旅遊，然而根據民航局統計前者恢復程度僅約46.9%，缺乏觀光旅客的慘澹營運導致航線恢復極為緩慢，因此對岸近來宣布開放台灣團客消息一出，包含我方官方單位在內皆表示樂觀其成。

觀光旅遊向來兩岸交流是不可或缺的重要一環，綜觀兩岸觀光旅遊歷經熱絡往來、逐步冷卻到徹底中斷，繚繞不去的政治性始終影響執政者的民生決策。本次國台辦宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，對於長期僵持不下的台海局勢，卻是恢復雙方觀光旅遊乃至於官方對話的契機，尤其是社會各界呼籲儘速啟動的「觀光小兩會」，對於彼此善意的釋出具備實質性意義。

觀光小兩會（台旅會與大陸海旅會）自馬政府時期以來，立足《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》第八條作為設立基礎，雙方分別在台北、高雄、北京、上海與福州等地設立辦事處，實務上專責海峽兩岸的觀光旅遊事宜。導因於台灣政黨輪替後雙方政治對立和疫情衝擊，近年組織編制和相關業務幾近真空，諸如年度性兩岸觀光交流圓桌會議、常態性祕書長層級會議與推動海峽兩岸台北旅展等交流亦停擺多年。

針對本次中共宣布開放台灣團客，儘管觀光局與陸委會依然口徑一致，呼籲對岸經由既有機制進行溝通與安排，觀光局長張錫聰卻透露「期待盡速啟動觀光小兩會」進行協商，顯示我方對於協商對口的規畫，終於釋放更加明確與清晰的正面態勢。

綜觀疫後兩岸交流的恢復進程，台灣至今仍處於相對被動性的角色，然而相比兩岸在疫後初期的各說各話階段，觀光小兩會逐步浮出檯面意味著雙方漸趨務實，伴隨業界盛傳海峽論壇後陸方可能恢復陸客來台自由行，未來或可藉由前者來推進小兩會的復談，不僅有效掃除兩岸觀光旅遊的限制，同時復談機制的確立，亦能推動往後官方各層面互動模式的基本默契。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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