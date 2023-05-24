不動產借貸媒合平台im.B吸金逾25億，目前台北地檢署已經以違反《銀行法》等罪名進行偵辦，並且收押主嫌曾耀峯（化名為曾國緯）等五人。主嫌曾耀峯除了透過名主播盛竹如拍攝影片做為宣傳吸金用之外，還與多名綠營政治人物交往同桌吃飯，包括行政院副院長鄭文燦、總統府祕書長林佳龍、前總統府祕書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽、立委陳歐珀等人都曾經是主嫌的座上賓，引發朝野譁然。而在各方指責質疑之下，立委陳歐珀也因此放棄立委連任，政治生命也因此亮起紅燈。

其實與im.b的主嫌吃飯是否如此致命？從現有的證據來看，其實蔣萬安也有去參加主嫌的餐敘，換言之這樣的社交活動不分藍綠都會有人參加，尤其在主嫌將自己包裝成一位建商、靠賣房子致富，還有宜蘭在地人、前行政院政務顧問陳振坤牽線時，那更可以卸下政治人物的戒心；更何況建商是不分藍綠政治的大金主，這點可以參考監察院公布的政治獻金紀錄。

問題在於陳歐珀長期接受類似無償服務處等支持、各種照片都顯示交往甚深之外，事後還強辯，這點就成為陳歐珀遭到砲轟、最後黯然退選的致命傷。

陳歐珀不再參選連任，黨內肯定有不少壓力，尤其來自宜蘭在地的壓力。眾所皆知，宜蘭縣的立委選舉得票結構還是綠大於藍，所以這次立委選舉國民黨也找不到能夠一拚的候選人，民眾黨的新科立委陳琬惠雖然就任以來砲火猛烈，但也不容易勝出，換言之民進黨的候選人還是勝算很大。

但是陳歐珀所涉及的案件為社會矚目案件，此案件在宜蘭當地早已被廣傳，黨內應該不少人想拉他下馬，尤其對宜蘭席次虎視眈眈的新潮流系。所以在綠營勝出機率高的選區，基於僧多粥少的現象，有時候黨內的廝殺會比正常的選戰還激烈得多，涉案甚深的陳歐珀就成為被拉下來的對象。

至於陳歐珀最後表示退選，也是給所有的派系壓力。不少人都有和主嫌有吃飯來往，那陳歐珀都退了，其他派系是否也要自清呢？是否要懲罰呢？尤其在目前賴清德要求黨內自清、反黑金的要求之下，事件如果持續延燒，對於涉案者來說，陳歐珀所立下的標準就立在那邊，就看大家要不要遵循了。

其實，im.B利用金融科技吸金的經營方式，本身就是違反《銀行法》的行為，金管會早就可以介入了，不需要一拖7、8年。結果im.B這種詐騙行為不但沒有被處分，竟然還成為金管會金融科技展的成員，最後受害的不只是被誤導的投資大眾，連黨政人士也一起受害，這可以說是蔡英文任期掃黑不力所埋下的地雷之一，而陳歐珀就是地雷旁邊睡覺的人。

這樣的地雷還有多少？肯定是說不清，但只要任何一顆地雷爆炸，都會動搖蔡英文政府的威信，也會炸到賴清德的總統路。而這就是賴清德參選總統最大的不確定因素。

（作者為自由撰稿者）