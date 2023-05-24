20多年前，我曾多次到陝西、甘肅、新疆一帶參訪，走過了漫長的絲綢之路，深深體會到只有展開西向之路，與中亞各國密切交往，強化經貿合作及人文交流，新疆等地才有可能富裕發展，成為真正的亞洲中心。

而今，「中國－中亞峰會」於5月18、19兩日在西安召開。這是「一帶一路」倡議提出10周年之際另一個重要的里程碑。這也是在斯拉夫人內鬥引發俄烏衝突1年後，中國人展現天下一家、與鄰為善、互通有無、合作共贏的新契機。這是不同於G7的另一種「國際新秩序」。

在過去很長的時間裡，中亞一直是蘇聯與俄羅斯的後院，1991年蘇聯解體後才逐漸走向獨立自主。但中亞之於俄國，卻和拉丁美洲之於美國大不相同。中亞主要人口是信奉伊斯蘭教的突厥和波斯民族，承繼的是社會主義遺緒、多元民族文化與政治威權體制，並期待及早揚棄蘇維埃模式，走出自己的發展道路。至於拉美則是以西、葡裔為主的天主教世界，一直面對「美國優先」與門羅主義的桎梏，並承受著殖民主義的經濟宰制，迄今仍未擺脫歐美霸權的侵凌。

但是，近期中亞各國在俄羅斯陷入戰爭泥沼、自顧不暇之際，卻決定加強對華關係，平等往來，著手興建「中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路」。這條重要的通道將大幅度縮短各國的交通時程，對經貿合作與地區繁榮影響至鉅，俄國業已應允此一計畫。

除此之外，中亞各國決定成立中國－中亞元首會晤機制，將於2025年在哈薩克舉行第二次峰會。另外，各國在重點優先的合作領域將成立部長級會晤機制；並加強共建「一帶一路」倡議與中亞發展戰略相對接，進一步還要推進中國－中亞交通走廊建設。各國希望能完善交通基礎設施、拓展人工智能、智慧城市、大數據、雲計算等高新技術合作，並強化各地高校的學術交流。這也就是加強基建、提升科技，促進人文交流與民心相通，以嘉惠民生，夯實發展的根基。

但這卻不為西方霸權主義所樂見，也不是「美國優先」的既定選項，更不是G7各國的傳統思維。這是真正的平等互惠、雙向交流，互學互鑒、合作共贏，也可說是中國傳統天下觀與王道思想的當代實踐。

有些人恐怕會質疑，難道中國真的要重塑漢唐盛世，構建天下一家的「命運共同體」嗎？中國不怕美國的牽制、甩鍋與打壓嗎？中國能承擔起這麼多的「中亞任務」嗎？這不但是實力問題，也是信念的堅持與意志的考驗。

質言之，由於美國國力與霸權地位正在承受艱鉅的考驗，無論是族群衝突、黨派鬥爭、貧富落差、領導威信，乃至通貨膨脹、美債危機等，均面臨巨大的挑戰。相對的，「東升西降」的大趨勢卻對東亞與中亞十分有利。因此，他們必須審時度勢，從長計議。唯有掌握，加緊腳步推動落實各項計畫，盡早鞏固建設與合作的果實，這才是亞洲人民智慧的體現。