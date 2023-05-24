美國軍售台灣66架F-16V「Block70」戰機，總值80億美元（約新台幣2500億元），原訂首批在今年交機，卻因疫情及生產線遭遇「複雜的開發障礙」而延至明年，雖然全案仍依規劃於2026年底全數交機完畢，但由於目前兩岸緊張情勢比以往嚴峻，且中共新式戰機列入飛行作戰部隊的數量龐大，又第五代之殲20戰機大量服役，都已對台灣空防形成嚴重威脅。

由於最新的F-16V「Block70」戰機是配備由諾斯洛普．格魯曼（Northrup Grumman）公司所製造的先進火控雷達，能夠發射遠距精確制導空對空、空對地飛彈，其火控系統周邊配備都屬新開發的設備，製程複雜進度遲緩，再加上F-16新戰機的市場需求量相當大，供不應求，烏克蘭戰場目前又極力爭取軍援F-16戰機加入戰局，一時之間戰機周轉失靈；而且美國一向強調勞工福利與權益，上班時間都按部就班，也就催之而不可得。

但是台灣目前面臨的空防失衡卻迫在眉睫，中共戰機無論在數量上及質量上都已優於中華民國空軍，有必要積極彌補戰力間隙才是當務之急。

首先應該立即向美國協商租借40架F-35匿蹤戰機擔任台灣北部空防的捍衛者，因為台灣鄰近國家日本、韓國都已有F-35匿蹤戰機，就連國土面積甚小又無潛在敵人的新加坡都有F-35戰機，中華民國面對中共強大軍事威脅更應有F-35先進戰機捍衛空防才是，而且向美國租借戰機已有前例可循，「有例援例」不是不可能達成。

當年租借T-38高級噴射教練機便是很好的例子。我國於1995年購得F-16戰機後，在新機尚未到貨前，當時為彌補戰力空隙，便讓全部的F-5E/F戰機都擔任戰備任務，在考量新式戰機服役前必須要有完整的訓練流路，以讓所有飛行員保持飛行戰力，便以「子鷹計畫」為代號，向美國租借40架T-38噴射教練機。1995年經由水路運抵花蓮港，便立即開始實施飛訓，順利承擔在F-16新戰機交機前的飛訓任務。1998年租約到期後便除役歸還美國，留下1架作為紀念，目前還在岡山空軍官校的航空教育館展示。

國防是國家安全基石，空防又是其中關鍵，「無空防就無國防」，台灣屬海島地緣特性，空防便顯格外重要，在F-16V「Block70」戰機延後交貨的窘況下，必須深入評估中共當前軍事威脅，並羅列出台灣空防的補強清單，除了租借F-35匿蹤戰機外，亦應積極爭取租借P-8A海神式反潛偵察機，取代已經老舊又沒有零件更換的P-3C反潛機，以及租借空中加油機等等，這些都是增強台灣空防不可或缺的要素。既然政府強調支持國防又與美國關係良好，就必須立馬行動。

（作者為前空軍中將副司令）