民進黨24日宣布徵召吳崢、曾柏瑜，並結盟李正皓投入立委選戰，這3個人都曾在議員選舉中落敗。此外，包括網球一哥盧彥勳和販賣情色用品的雞排妹鄭家純等人，也傳言在民進黨招攬之列，並獲得他們「並不排斥」的正面回應。

民進黨所謂的刺客奇兵，還有人稱「林九萬」的前民進黨副祕書長林飛帆、社民黨台北市議員苗博雅，以及被罷免的前台灣基進黨立委陳柏惟等多人。外界也認為，民進黨此舉是為了搶救快速流失的青年選票。

這些人裡面，多人具太陽花背景，顯然賴清德念念不忘當年太陽花學運帶給民進黨的政治紅利；此外，拉攏體育界、宅神界紅人，自然也是希望吸引年輕人的認同。賴清德還說，徵召上述幾人是為了對抗「黑二代」和「金二代」。

然而，對於民進黨多位要員涉入吸金25億元、受害人高達5000人的詐騙集團im.B弊案，賴清德迄今仍未置一詞，他的發言人甚至還輕蔑表示，此案不過是個「小東西」，未來總統不一定要管這種事情，一副根本不在乎的傲慢。

而剛獲賴清德提名的台南立委賴惠員，遭踢爆論文涉及抄襲且幅度近4成，這不啻是重重打臉要求立委被提名人必須簽學倫切結書的賴清德。

賴惠員論文情況和前新竹市長林智堅頗為類似。林智堅被認為是蔡英文總統的「小英男孩」，賴惠員則屬賴清德派系。蔡英文護短小智「戰清白」，造成民進黨2022年選情崩盤的殷鑑不遠。

賴清德對民進黨人與詐騙集團關係密切、民眾遭詐騙的痛苦竟如此無感，再加上若是不處理愛將論文問題，那他再怎麼訴求道德、對抗黑金，年輕選民都不會相信、不會埋單！