2024大選藍綠白都打出「兩岸和平牌」，但只有侯友宜真正面對戰爭風險，提出反對台獨的主張，但他同時反對一國兩制。「兩個反對」固然可以舒緩台海戰爭風險，同時兼顧台灣維持現狀多數民意，及國際社會對中國崛起的疑慮，但對兩岸永久和平而言，卻有不足之處。侯友宜團隊仍需進一步思考，如何讓台灣、兩岸及東亞戰略環境能夠長治久安，不要因4年一次政黨輪替的可能性，而長期沉陷於動盪搖擺的不確定困局。

多談軟性的兩岸融合

就選舉策略而言，「兩個反對」切中反戰民意的兩個基本面向，一是反對台獨挑釁，二是恐懼大陸促統。前者可以轉化為選票，透過下架民進黨來實現，後者則需要大陸對台思維的大開大合，透過大智慧、大善意加以化解。大陸對台有這樣的智慧與善意嗎？

去年中共二十大提出「解決台灣問題總體方略」，是大陸對台政策的最新理論成果，代表大陸對台政策進入「習近平新時代」。自鄧小平以降，大陸對台始終圍繞「和平統一、一國兩制」8字方針，前4個字衍生「和平發展」，開創了兩岸交流協商的黃金期，後4個字卻長期被台灣社會排斥，大陸因而對台滋生「只要和平發展、不要和平統一」的焦慮，這種焦慮傳導至台灣，又對大陸產生「脅迫式統一」甚至「武統」的猜疑和恐懼，2013年太陽花學運以來，兩岸關係急遽惡化，其來有自。

習近平曾在福建、浙江工作20餘年，與在地台商有密切的交往，頗能將心比心理解台灣人的心態，2012年就任領導人後，相繼提出融合發展、心靈契合兩個原創性概念。「融合發展、心靈契合」可以與「和平統一、一國兩制」並列，對台方針從8字擴充為16字，人性高度也大大提升。

如果說和平統一是方式、一國兩制是制度，那麼融合發展就是過程，心靈契合就是目標，後兩者提升了大陸對台方針的內涵。首先，傳統意義上的和平發展，確實可能產生「和平分治」甚至「和平分裂」的結果，但融合發展是在和平發展基礎之上，明確提出以融合為目標，融合就是「融而為一」，統一側重政治意義，融合偏重經濟社會層面，最終實現心靈契合。

走向心靈契合之路

「和平統一、一國兩制、融合發展、心靈契合」16個字，可以形成一套完整的對台論述體系，但後8個字在台灣社會，除了少部分關注大陸、了解兩岸關係的民眾以外，大部分民眾卻是未聽過，乃至無感的。如果大陸高舉心靈契合的目標，多講軟性的兩岸融合，讓台灣民眾了解到大陸並非「逼統」，而是鼓勵台灣與大陸融為一體，愈來愈多的台灣民眾就會不再視「統一」為威脅。

侯友宜反對「一國兩制」符合台灣多數民意。大陸將一國兩制視為統一後的制度安排，希望以「兩制」換得台灣民眾接受統一，卻忽略了人性安於現狀、畏懼不可知的一面，加上台灣不同於香港，台灣主權屬於中華民國。民眾或許對台澎金馬政府的治理能力有所不滿，但願維持現狀、對統一有疑慮，所謂「兩制台灣方案」終究還是對現狀的改變，不易說服台灣民眾接受。

侯友宜反對一國兩制並非反中，而是代表台灣多數民意支持維持現狀，如何澄清和化解人民的疑慮，主動權在大陸手上。馬英九前總統日前訪問大陸，表述「兩岸同屬中華民國」，在大陸立場，自然主張「兩岸同屬中華人民共和國」，既然兩岸各自的憲法都是一中憲法，那麼，兩岸現狀就是一中下的兩個憲政體制，也就是「一國兩制」。

《中華民國憲法》是一中憲法，民進黨有心卻無能改變。在「現狀就是一國兩制」基礎上，兩岸進入融合發展，走向心靈契合之路，兩岸永久和平就不再是夢。