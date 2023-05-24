日前，侯友宜特別參加美麗島電子報董事長吳子嘉的網路直播節目，和謝龍介與徐巧芯等藍軍流量大戶一起直接訴求民眾且和其互動；很明顯的，侯想強化網路空戰與議題的操作，一方面補強國民黨原本就陷入弱勢的網路行銷環節，另方面也想藉與網路流量大戶強強聯手來相互拉抬，特別是主要對手賴清德網路功力並不厲害時，侯當然想趁勝追擊以創造相對優勢，進一步削弱「流量王」柯文哲的網路能量。

首先，藉由和民眾面對面對談，能夠突顯出侯友宜善於搏感情與親和力強的特質。畢竟侯經營地方頗有一套，出身基層的他，很容易和民眾創造連結形成共鳴、展現親和力，相對於常穿西裝的賴清德，這確實是侯的優勢。這次侯特別藉網路直播節目，一方面和台下觀眾直接互動，也能將這種自然的互動氛圍渲染到螢幕前的網友，讓其感受到侯的個人特質，當然穩賺不賠。

其次，藉流量高的網路節目，與吳子嘉、謝龍介與徐巧芯等熟稔議題操作的人同台，除了較能形成強強聯手、相互拉抬的格局外，更能訴求網路年輕族群，並強化國民黨網路空戰操作。畢竟這兩者都是國民黨弱點，特別是民調也顯示侯友宜的年輕人支持度不夠，若是侯能藉由網路節目獲得年輕選民關注或是讓自己未來的選舉戰略從網路空戰切入，就聲量與議題主導上來說，便有立於不敗之地的機會。

特別是主要競爭對手賴清德「看見，賴清德」系列，或是賴與潘孟安吃播的相關影片點擊率多不高的情況下，侯只要能夠深耕網路區塊，除了對陣賴清德有更大勝算外，在網路議題操作上也更有機會縮短與柯P的距離。

況且從平面媒體最新的民調支持度來看，賴清德又超越侯友宜，連柯文哲都只輸侯2%，三強鼎立的態勢已然形成；柯穩定的兩成支持度，不僅讓自己在藍白合具有優勢，更掐住了國民黨的咽喉。由於國民黨從未放棄藍白合，基於藍軍的戰略需求，柯便能累積更多談判籌碼和國民黨博弈，現更藉由郭台銘與國民黨的嫌隙，頻頻向郭示好，想再將國民黨一軍。

侯面對如此險峻情勢，若是在議題操作上受制於柯，便可能讓其主導媒體議題設定，進一步受制於柯。特別是，郭在面對媒體提問都不願意針對是否支持侯或是侯郭合作進行回應，而且黨主席朱立倫也仍未針對坊間傳聞澄清或現身說明，網路風向與輿論對藍軍更形不利，侯更得藉議題操作，如儘速拜訪郭台銘尋求支持，或強化多元網路社群的經營，切入年輕人較關注的短影音、順勢帶入政策或他們關心的話題，來反轉對藍軍不利的氛圍，才能擺脫柯的糾纏。

畢竟侯若無法在空戰與議題操作趕上柯，柯就更可能侵蝕藍軍票盤；擺脫不了柯的纏鬥，便無法形塑藍綠對決氛圍，讓柯邊緣化。若真如此，不諳網路行銷的賴反而能藉三分天下之局逆勢突圍。

（作者為文化大學廣告學系專任教授兼系主任）