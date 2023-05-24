5月7日中國時報言論版刊登了一位政論家黃智賢的文章《日本要進中國太空站研究火箭》，該文章質疑中國空間站要開放給日本參加的智慧何在。這篇文章感人肺府，於我心有戚戚焉。試問日本憑什麼資格竟要參加中國空間站的研究？中國空間站無論如何是不能開放給這樣的日本。

從道德倫理看，中國三千多萬人民堅苦抗戰日寇侵華流血犧牲，由中國國家領導人每年主祭的南京大屠殺悼念的記憶猶新，日本有什麼臉敢面對中國空間站的研究人員，還要偷學中國的空間站？ 更何況該日本東京大學還與日寇侵華時用細菌戰殘害中國人民的不光彩背景有關。

從政治意圖看，在美國主導的國際空間站 (ISS)，日本的參加只是按照其主子的指揮行事。日本是在二戰向中國無條件投降的一個附庸國，至今仍不敢向中國懺悔其戰犯罪行，令人神共憤，結果日本人民更是飽受其害，只要看一看聯合國憲章就明白日本不知悔改的侵略劣根性，日本根本沒有資格參加任何國家的空間站研究，現在居然還振振有詞的要參加中國的空間站，讓人想起五四運動所反對的所謂二十一條，這是中國人民絕對不能接受的。

從技術能力看，現在只有俄羅斯、歐盟、美國、中國、和一些特定國家，是有技術能力從事空間站的研究與彼此合作的，日本是個連在月球軟著陸這個基本入門技術能力都沒有的國家，它憑什麼技術條件要在中國在空間站進行研究？答案是日本根本沒有所需的充分且必要技術條件。中國空間站的研究與國際合作，不容許輕率從事，更不容許清華大學中國空間站研究者之中只佔很少數的一些人，要把國家這麼重要的智慧財產，給胡裡胡塗的出賣了。

從經濟實力看，空間站研究與國際合作，須要金額巨大的投資，日本的國內生產總值(GDP)幾乎只有中國的 20%左右，只有美國的15%左右，這麼相對微小的國力，根本起不了實質性作用，只會讓日本撿現成便宜，像空間站這樣的國之重器，怎可給日本窺探偷學？

據知中國的太空政策對外國是持開放歡迎態度的，尤其是對全世界大多數沒有相關太空能力的國家，想這是中國在國際太空方面的一種扶貧模式。中國與歐、美、俄、及其它特定國家在空間站的研究與國際合作上，可以實現彼此的互補共贏，對和平利用太空技術助莫大焉，豈可容日本偷學？

中國更不可讓少數一些天真或熱心過頭甚至無知的中國學者，例如這次清華大學中國空間站學者之中的一小部分少數學者，或似鑽中國太空政策對外國開放的空子，或似拿中國對外國開放太空的政策當箭令或擋箭牌，去慷中國人民建設中國空間站的血汗之慨，在中國空間站玩「所謂的中日合作」。清華大學是舉世聞名、排名先進的偉大學府，怎能容許一些極少數不識時務的學者，糟蹋清華大學的令譽。

中國空間站當局的相關決策單位，應該立刻禁止這些極少數的人在清華大學做出這種豈有此理的「所謂中日合作」。（作者為航太工程師）

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