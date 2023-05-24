詐騙金額25億台幣、受害者數千人的im.B，驚爆竟和民進黨高層關係密切，還涉及「包養」立委，民進黨立委陳歐珀雖然在輿論壓力下宣布退選，卻死不認錯，賴清德競選辦公室發言人還稱這只是「小東西」，彷彿政黑勾結只是小事一椿，如此毫不自省的無恥態度，充分證明民進黨完全執政的結果是完全的無法無天。賴清德如果不能對此明確表態，選民將國家命運再度交付給民進黨，和交付給詐騙集團有什麼兩樣？

政黑勾結 民進黨當小事

im.B這個網路借貸媒合平台，根本是未經特許而經營的不法吸金業者，但它之所以能詐騙數千人的血汗錢，和主嫌曾耀鋒（對外稱曾國緯）及女友張淑芬與綠營政治人物交好，有助於博取受害者信任有絕對關係。而這不只是一般的社交應酬而已，更涉及深度的勾結與利益交換，一個由通緝犯主事的不法吸金集團，竟能對綠營進行如此深、如此廣的滲透，而民進黨的反應卻是避重就輕，賴清德則惦惦神隱，令人細思極恐。不得不讓人懷疑，民進黨上下，到底還有誰是真正乾淨的？

國民黨台北市議員徐巧芯等人告發民進黨立委陳歐珀涉嫌違反政治獻金法等罪，並告發台南市長黃偉哲與im.B主嫌曾國緯過從甚密，要求檢方一併調查是否為詐騙共犯。據其爆料的內容，im.B長期資助陳歐珀一家，陳歐珀參選立委時，無償使用曾國緯及其相關人士提供的房屋作為競選總部，並使用其提供的選舉保母車，均未申報在政治獻金中。陳歐珀的羅東服務處，原本是吸金詐騙集團亞大國際地產公司，2021年時是宜蘭縣進步婦女聯盟的登記地址，而這個聯盟是由陳歐珀的妻子徐慧諭擔任理事長。

另外，在2020年8月的一場餐會裡，當時的總統府祕書長蘇嘉全、警政署長陳家欽和詐騙吸金嫌犯曾國緯、張淑芬共聚一堂把酒言歡，這是多麼荒唐的場景！前立委黃國昌也爆料，替曾國緯與張淑芬在政壇穿針引線的，就是陳歐珀和台南市前市政顧問陳正修。事情被揭發後，陳歐珀先是否認，後來推說不熟，最後壓力抗不住了才宣布退選，但仍聲稱「清白無價誓死捍衛」。

更可笑的是賴辦發言人，竟輕描淡寫說這些只是「小東西」，「未來總統不一定管這個，定位國家未來才最重要」。所以，人民血汗錢被詐騙不重要？黨政警高官和吸金犯你儂我儂不重要？或者，台南光電成了政客爭食的貪腐大餅、88槍震驚社會、檢警到黑道會館狂歡、新竹棒球場工程弊案等等，都是不重要的小東西？賴清德當總統只要定位國家未來就好了，人民過得如何水深火熱都不重要？國家定位不是明載於憲法之中嗎？難道賴清德要重新定位，把台獨載入憲法？

賣芒果乾 繼續吃香喝辣

整個事件看到現在，只有3個字可以形容：「不要臉」。當年扁珍貪了海角7億，民眾群情激憤，紅衫軍上街頭怒吼，民進黨內也有多人表達批判聲音。但現在呢？民進黨的貪腐已經不只局限一家或少數人，而是像惡性腫瘤般大肆蔓延，每個爆出的弊案，拉起來都像粽子一樣一大串又一大串。從下到上，從商、政、警到黑道、通緝犯，這就是現在台灣的統治結構，一個從根爛到葉尖的腐臭集團。更可怕的是，這個集團不只是手黑，連心都是黑的，早已失去道德底線，仗著完全執政優勢為所欲為也胡作非為，認定只要祭出抗中保台，賣賣芒果乾，就能騙來選票繼續吃香喝辣。當年黨內還有11寇，現在有誰敢發出質疑或反省？

由此可見，這個執政團體對民意有多麼輕蔑，出了這麼大的醜聞，民進黨卻還想粉飾太平，賴清德當沒他的事，im.B背後的水有多深，民進黨有勇氣查清楚，給國人一個交代嗎？國人這7年被詐騙的總金額達288億元，每4件刑案就有1件是詐騙，詐騙猖獗已經成了社會毒瘤，但更大的毒瘤卻是民進黨執政集團。賴清德認為自己只需要關注於定位國家未來，但人民卻更關注他對民進黨貪腐的定位，莫非也只是「小東西」？這樣腐化而不知自省的政黨若再繼續執政，台灣還有未來嗎？