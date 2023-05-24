最近美國一面拉攏盟邦組成防中陣容，一方面表示無意尋求與中國大陸在經濟上「脫鉤」。脫鉤與否，貿易是指標；我們就來看看美中貿易的現況。

美國對世界各國本就有出口管制，而且其權責分散在不同部門；大體上國務院管軍火出口，財政部管與貿易措施相關的出口管制，商務部則管基於其他各種或相似理由而做的出口管制。其中商務部主管者，就各國通用的管制機制而言，又可以分為八大理由：化學與生物武器、禁止核擴散、國家安全、飛彈技術、地區安定、軍火協議、犯罪防止與反恐；不同的國家適用不同的管制理由與項目。

目前中國大陸在商務部的這些通用出口管制上，適用這八大理由中除軍火協議及反恐以外的6項。另外，商務部也可基於政策，不論軍用或民用，對於特定國家實施特定管制，例如從2022年10月開始的，對中國大陸擴大半導體相關產品、生產設備和軟體等的管制。該部也可以發布實體清單，也就是廠商或自然人的一個名單，而要求賣給名單上任何個體的出口，凡是屬於出口管制品的，均需在申報上註明；而且在絕大多數情況下不准。依據最新的2023年4月公布的實體清單，數目龐大，共641頁，而其中中華人民共和國及香港境內的實體就占了約4成，大約600家。

雖然有這麼多的管制，美國和中國的貿易關係還繼續在增長中，密不可分。依據美方的資料，去（2022）年美國對中國的出口和從中國的進口連續第3年成長。該年美國出口總額為1538億美元，比前一年成長1.6%（24億美元）；美國從中國的進口總額為5368億美元，成長6.3%（318億美元）。該年美國對世界出口總額2.1兆美元中，有7.5%出口到中國，美國進口總額3.2兆美元，則有16.5%從中國進口的，美國貿易逆差總額近1/3來自中國。

在美國對中出口方面，比重最大的是農產品，大約占2成3，而且是連續第4年成長；占美國整體農產品出口的1成8。這可能和川普政府時期和中國所簽訂的貿易協定有關，該協定對中國進口美國各類產品有數量目標，尤以農產品和能源為重（見朱雲鵬、歐宜佩《中美貿易戰：一場沒有贏家的對決》）；後來發生新冠疫情，很難追究其實施結果，但仍然可能成為中國努力的方向。

機器和機械設備是第二重要出口品，大約占2成；但這是在連續四年成長之後，第一次出現衰退：比前一年下降1成4。居美國對中出口第三名的是化學品與橡塑膠及皮革產品，占全部對中出口近2成。

值得注意的是，2022年，美國從中國進口的最大宗，是機器和機械設備，占了總進口約4成6；進口金額為2491億美元，比前一年增加了3%，占美國此類產品總進口的26.8%，不可謂不大。其他類別的進口，其占美國自中進口金額1成以上的，是雜項製造業產品（占1成3）、化學品與橡塑膠及皮革產品（1成2）與成衣紡織品（1成）；與機器和機械設備差了一大截。

2022年，美國對中國的1538億美元出口中，只有0.9%涉及美國商業部產業與安全局（BIS）出口管制條例。在0.9%中，有0.7%是獲得BIS許可證下出口，與美國出口到全球的類似比率0.4%相比，比較高。剩下的0.2%是根據出口管制條例的「例外」項目而出口的，而主要的例外項目是區塊鏈產品和服務，以及既有設備的更新與維修。

從以上的統計來看，美中貿易要走向脫鉤的機會應該很小；例如，美國全面禁止來自中國的出口，就有約2成7的機器設備進口無法滿足，立刻會對整體經濟造成重大影響。但即使沒有全面脫鉤，兩方持續強化「陣營」，造成冷戰情勢，對關鍵產品的貿易形成障礙，也非兩國或全球之福；日本最近宣布23種半導體技術管制出口，就是走這條路，會讓很多企業陷入困境。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）