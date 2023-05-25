這兩年碰過一些「疫情時代」來大陸讀書的台生，有2021年過來、將在2023年走出校門的碩士生；有在2020年過來、如今深感未來迷茫的大學本科生，在跟這些學生交談時，我深感自己雖然年輕（此處不接受反駁），但已是「上一代」台生。

「新一代」台生，已與我那時不同，我在他們身上也感受到一些相似—— 這個時代下年輕一代的共同情緒。這篇文章是我個人的觀察，我不會驕傲地說能「概括一個世代」或「概括所有人」，但我較為確定，我這代台生的「經驗之談」已過，「新台生時代」是值得被兩岸媒體書寫的。所以我寫出來，與大家分享這些淺見。

曾採訪一位長期在北京金融業的台灣學長，我問他「台灣金融人在大陸有什麼優勢呢」？學長笑道，台灣股市和台北房價從暴漲、暴跌、再漲，經濟起飛與金融危機，股民從爆富到跳樓，社會從信心滿滿到信念崩跌、再到接受經濟低迷的「新常態」，我這代台灣金融人都經歷過啊！

「台灣這些經濟週期的發生早於大陸，我們可是經驗豐富！」

近日跟一位台灣小學弟科普2008年重創台灣的金融海嘯，科技業員工無薪假、大學生憂心「畢業即失業」……天啊，竟然下一代已經沒有什麼印象！

「那年我大二，打開電視就看到科技業員工討薪、失業、放無薪假，攜家帶口的老員工在螢幕上哭訴上有老、下有小，專家們頭頭是道地分析經濟情勢之不樂觀。我問學姐擔不擔心就業，學姐聳聳肩，反正文科生就業情況就那樣囉，再怎樣都能找到工作，又不會餓死。」

這一刻，我想起台灣學長的話。這兩年大陸年輕人都在哀嚎最難就業季，想想我這代台灣人，果然我們「經驗豐富」。

這位在北京讀書的小學弟露出有點懂又有點不能想像的可愛表情，「啊，但現在台灣好像還好，大陸同學好像還叫得比較慘？應該說，台灣這些年的經濟起伏，感覺對我們年輕人的生活沒什麼大影響？大家頂多抱怨物價貴。」

噢，這是因為台灣民眾已經如此生活了十多年，而過去的發展使大陸民眾格外對經濟起伏有感吧。

但是本篇的課題不是經濟，請讓我再「倚老賣老」一下，回顧一下我的大學時期吧。

那年我大二，赴大陸生活就業仍停留在「少數人的特殊選擇」。講起台灣人到大陸，無一不是《商業週刊》上西裝革履的商務人士。直至2011年決定赴京之前，都有一位台灣男生朋友告訴我，「台灣男生在大陸很受歡迎，我親戚就是台幹，他跟我說的！」

許多大陸網民至今仍嘲諷「台灣人優越感」，但這點從台灣的論壇上就能快速看到變化。之前偶然在台灣的論壇上看到有大可愛問「台灣男生是不是在大陸受歡迎」，其中一條熱評是「敢問您是時空旅人嗎？」

上一代部分台商台幹在公共場合大說閩南話，出行愛言自己台灣人身分。與我同齡或比我稍小的台灣北漂，在外有時以「我福建的啦」自居，深怕兩岸關係風吹草動波及自身。剛畢業時台灣老前輩諄諄教誨，「什麼醫保社保都不必了，有台灣健保就行了」，數年後自己成為別人眼中的「前輩」，不忘苦心傳授學弟妹「社保還是要的，還是有用的！」

學弟妹們點點頭，「知道啊，網上都有說。」

一眨眼，自己成為別人眼中的「上一代人」，聽著在校台生告訴我「學姊，現在跟你們那時不同了」、「沒趕上來大陸的好時代」。

曾狂妄直言「來大陸讀書的台生，大多奔著就業來的，除非適應不良否則大多會留下就業」，但這些經驗之談在近兩年與下一代台生閒聊之時總會破滅。

特此紀錄下我身邊2020年後來大陸讀書的「新台生」特徵。

其一，「客觀更客觀，極端更極端」的認識現象。

在對於大陸的生活、文化影響、商業發展、硬件建設等等層面，會呈現出比我這代更能客觀認識、公正面對的現象。

文化影響力（陸綜、小紅書、抖音）不必多說，來說說其他案例。許多上一代台灣人來大陸時，商業模式是「將台灣的經營方式、人才、產品」都搬到大陸，並且受到追捧，我這代台灣人雖然已經過了這種「好時代」，但成長過程仍殘存「台灣商業模式（宣傳、人才、觀念）」是優於大陸的這種印象。

近年許多台灣流行的東西是「跟在大陸之後」，台灣一些老闆將大陸的營銷方式、產品、商業模式搬回台灣、並且受到歡迎——這一現象與「下一代」台生討論，對方能同意並且接受，認為「很正常啊，大陸在這些方面很進步了」。

至於哪個方面是「來大陸後沒有變好」，反而可能更加深原先的刻板印象？自然是政治相關層面。這個部分，需要展開說說。

其二，「用經濟發展來認識大陸」？

我剛來大陸那幾年，正逢新媒體崛起的時代，大陸同學是我瞭解大陸政治優缺點的一扇窗、一面鏡子。那時經濟環境的發展、外加大陸同學對未來的相對自信，讓我們這批台生能實際見證「兩岸不同的經濟情況、不同的信心程度」。

來於2020年後的新一代台生，碰到的同學則對大環境有情緒，人人自嘲卷王，號稱「寡到世界終結」。這些台生面對的是「已經發展到一個程度」的大陸，當兩岸不約而同面臨相似的問題，我這代台生「用經濟發展來認識大陸」的效力自然減退。

是以，當經濟環境不若過去，當前台生對大陸的政治層面，自然就停留在「在台灣時就有的認識」，甚至可能因為大陸同學的吐槽更加深。

自然，台生與陸生是一致的，「家鄉再有問題，我也以它自豪」。

我聽幾位台生講與大陸同學相處的點滴。他們會一起抱怨環境、會吐槽很多事情，提到一些議題時這些台生往往點頭，「我大陸同學也會這麼說喔」！可以感覺出台生與陸生的融合度非常高、生活上的觀念也相近。

但對大陸同學，台生最常說的形容詞仍是「很愛國」，台生紛紛表示大陸同學很「粉紅」，對國家主權議題「寸土不讓」。

抱怨，不代表「想改變模式」，兩岸皆如此——台灣學生和大陸學生都明白對方這點。

那平時聊這些話題嗎？台灣學弟妹表示，還好，不太會說，反正他們都知道對方想啥。「在政治層面，反正我們都不會問對方意見！都知道誰也說服不了誰。」

就在寫這篇文章之時，一位台生跟我總結表示，「我大陸朋友都默認我很『綠』，我也默認他們很『粉紅』，我們不聊這些，心照不宣地一起打遊戲。」

但是，在某個瞬間，會向對方展示各自的驕傲。

比如，在外交重要場合、或展現國家實力時，大陸同學會對台生表達「祖國強盛」之意。而當台灣某個敏感題材的電視劇爆火豆瓣，台灣小朋友同樣會得瑟，看看看，我們能這樣拍！你們不行吧嘿嘿嘿？

其三，是否留在大陸工作？已經跟我這代不同。

其實在B站、小紅書等，就可以輕易發現近年兩岸網民和輿論，在日常生活和許多觀念上呈現非常強的共通性。

性別平權議題都在兩岸發酵，網飛、ＨＢＯ、愛奇藝等資金挹注台劇，台劇在大陸社交平台上屢次被討論。小紅書、Ｂ站上的兩岸網民都能因為「同志話題」、性別議題、動物保護問題高度共鳴。

而近日台灣的網飛平台，前十名熱門的電視劇排行中也有五部是大陸劇（《長月燼明》近期爆火），小紅書也被台灣網民攻佔（總覺得ＩＰ顯示在台灣的，比顯示在新疆的還多）。當兩岸年輕人越來越能在日常中「碰見對方」，要不要來大陸、要不要留在大陸工作，就不再像過去一樣是個嚴肅議題。

除了經濟環境外，在台灣的年輕人可能因為「有朋友在這裡」，就選擇來大陸工作；在大陸的台灣學生也可能因為價值觀不合、或是看新聞被氣到，畢業後回台灣。

我個人的調查是，目前碰到的台生留在大陸工作的意願，比我這一代低。這些學弟妹在回答「是否留在大陸工作」這個問題時，我感覺都回答得挺隨意，去除這兩年經濟因素外，當兩岸往來已成為日常生活，有什麼好想這麼多的？感覺不爽就走，走了也可再來。

當前台青來大陸有多「隨意」？有幾個正在讀大學的台生跟我說，那時高三考完試填志願，他的高中同學其實有不少填大陸的學校，而且都有上，只是沒有選擇來就讀。

「填了為什麼不來讀呢？」我問。

「反正填填看啊，上了再決定要不要來。」填大陸的學校，如今也跟「台北人填高雄的學校」一樣。

不是人生選擇，而是生活上的選擇，反正都可以試試看！如同福建到北京、如同台南到台北、如同高雄到上海，不過如此。

但是，一位台灣學妹特別強調，「這是僅限南方！比如台灣人去上海、去蘇州杭州、去福建廣東，我連北京都難以適應了！東北更不可能啊！」（以上是個人意見，與作者立場無關）

「你周圍有多少台灣朋友用小紅書呢？」我最近常逮著台生問這個問題。

有台生回答，10個朋友裡有5個用吧？有人說，10個裡面有3、4個用？也有人說，「我台灣朋友好像沒人用，但都聽過！」

很難想像不到5年前台灣的論壇上，還有不少人發帖詢問「小紅書是什麼啦」、「好像是國中生才用的吧」。

我寫文章的這兩天，蔡英文發表了520講話，其中一句「任何政黨都不該為選舉利益販賣恐懼」——這話現在聽來如同風中雲煙，三秒消散。但是，國際媒體上動輒「你死我活」的兩岸關係，許多融合、共鳴、爭吵，也只有身在其中的兩岸人民能體會。

現在「兩岸關係」四字在台灣，已然成為一種「台灣人民要選擇哪一種體制」的選擇題，這對多數百姓而言都過於沉重。許多人的心態就是擺著、等著、以後再說，然而時不時美國一個動作、台灣政治人物一個動作、中國大陸一個反應，意外隨時可能來臨。

在「局勢凶險」下，兩岸網民對彼此還存在許多好奇，小紅書上「我是台灣人，有啥想問的」這類貼子都堪稱熱鬧。

雖然互聯網上人人也都會來一句「這年頭，誰在乎？」

不知道呢，但若連兩岸媒體人都失去興趣、將兩岸關係簡化為「要不要打」，那確實無人在乎了。與各位讀者共勉，正在蘇州出差（好想吃三蝦面蟹黃湯包想逛誠品啊啊呵）的台北女孩感激各位的閱讀。（郭雪筠/台北女孩看大陸）