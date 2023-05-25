近年來，台灣的教育普遍強調學生的「受教權」，認為學生在受教的過程中，擁有神聖而不可侵犯的權益，其中包括了學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，這些權益，都是必須立法加以保障的。從學生的立場出發，這當然是非常必要的。但是，這每一項權益的內容，涵蓋範圍都非常廣，任教的教師，往往在稍不留神下，就觸犯了相關的法規，經由學生、家長、議員，以及社會輿論的批評，每使得許多第一線的教師動輒得咎，在身心上都產生極大的壓力，在投鼠忌器之下，便索性「以不管為管」，姑息放任，只要不惹禍上身，其他的就視而不見，見而不理，遂使得整個教育朝畸形發展，演變到如今全然喪失了「十年樹木，百年樹人」的教育最終理念。

種植樹木，欲其順性發展，使樹幹挺立、枝葉茂密，從而成為可觀、可賞、可用、可貴的植株，這當然是栽植樹木的目的；但是，其間從選用植株、育苗培土、澆灌施肥、去除蟲害，到修剪枝葉，在在都需要農圃工作者從旁施力，絕不可能隨隨便便撒下種耔、植下根苗，就可以達到栽植目的的。教育，在於「樹人」，教師就等如農圃工作者，太過於強調植株的本性，而不加以有效的管制，所教導出來的學生，會成長為什麼的樣態，真的是很令人憂慮、懷疑的。

優秀的農圃工作者，是最清楚他所植栽的樹木，所需為何、所缺為何，且深知如何才能讓其所栽植的樹木長成他心目中理想的狀態的；合格的教師，理所當然也最清楚了解他所教導學生的天分、個性、習慣、程度、作為，而可以因材施教，培育出優秀的學生的。優秀的農圃工作者，必須擁有廣泛的相關植栽知識，合格的教師，當然也必須擁有專業的知識學問，這是不必說的，但還不僅止於此，我們的教師通常都會被要求修習教育心理學、教育社會學、教育哲學等的「教育學分」，事實上比農圃工作者更加難為、難當。此所以樹木只需十年，而樹人需要百年的原因，其任重而道遠，當然是不言可喻的了。

不但如此，教師施教的工作，常是比農圃栽植更艱難的，因為農圃工作者可以精挑細選，淘汰他認為不適合種植的樹木，但教師必須「有教無類」，只要符合某些最低的標準，「吾未嘗無誨焉」，是沒有挑擇的權力的，而學生則個性、天分、程度、作為參差極大，凡來到課堂者，都必須一視同仁、盡心教誨。

農圃工作者，可以依其主觀的意願，將他所栽植的樹木，修剪成他心目中理想的樣態，在他栽植的園囿中，擁有至高無上的權力，任何人都不能干涉；修剪枝葉時，他認為該用幾號的刀剪、多大的鋸子，該修剪哪裡、該著重於哪裡，都是可以自由心證的，甚至為了達到目的，還可以拔除、限制某些發展不良或可能妨礙其他樹木發展的根株。

但教師卻又不同，他們受到重重法令的限制，這個不行、那個不行，連稍微動一下刀剪，也必須被告知只能用小刀、小剪，而對一些可能妨礙其他同學的「受教權」的學生，更是無權置喙。農圃工作者有權管理他的園囿，那施教的教師，是否也應該擁有合理的「授教權」？

教師的地位，儘管已是大不如前了，但基本上還是一個向政府或私校支薪的工作，既然支薪，當然必須擁有足以擔任此一職位的知識學問及職業道德；同時，也應當擁有在他工作範圍中的管轄、作主的權利。課室，就是教師的園囿，在這個領域中，難道不能訂出一個合理的規範，要求學生共同遵守，而對若干可能妨礙到課室氣氛、秩序，甚至剝奪其他學生「受教權」的人，採取某些懲處的手段嗎？不能體罰、不能罰作運動、不能斥責、不能請離課室、不能約束其不當作為，甚至，還規定了「不能當超過多少比率的學生」，否則就是霸凌、就是情勒、就是不適任，請問，難道教師連起碼的「授教權」都被剝奪殆盡了嗎？失去「授教權」的教師，真的能教導出優秀的學生嗎？

重視學生的「受教權」，當然是絕對合理的，但是，教師應不應該也擁有「授教權」？以及可以擁有怎樣的「授教權」，是不是也應該多關注一下了？

（作者為退休大學教授）

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