八旗文化總編輯富察（李延賀）赴陸的無故失蹤，最終被中共官方證實是以「煽動分裂國家」罪名遭到逮捕。「富察案」的爆發，不免受人議論中共政權是否過度壓迫其國人言論自由，其所衍生出的現行陸配註銷戶籍政策的妥適性，同樣關乎35萬陸配的人權保障。

但當綠營以「人權」、「言論自由」為名，在「富察案」中對中共大加撻伐的同時，人民仍須小心上述人等是否因昧於反共抗中的意識形態，卻變相被執政黨所利用，用來掩蓋綠營執政下對於人權與言論自由踐踏的劣跡。

此議並非無的放矢，此前疫情爆發期間，防疫指揮中心的諸多爭議早已公諸於世。撇開備受爭議的購買疫苗進展緩慢導致人民生命權、健康權遭政府戕害的人權爭議不談，最為人所詬病者，當屬防疫指揮中心被質疑高度行政濫權，竟大張《社會秩序維護法》法網，濫肆羅織違法事由大量檢查偵辦。

回顧當時，由於疫情惡化嚴重，加之諸多被質疑是來自於政府造成的防疫破口不斷爆開，嚴重威脅執政威信。當時警察機關「有意識地」興起一股風潮，大量以《社維法》第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」為由，大量移送批判政治的言論案件。

據報載，僅2020年2月疫情開始到2022年5月底短短兩年三個月期間，檢察機關就受理了高達1629件假訊息案件，其中被告人數2011人，最終偵結起訴103人、緩起訴476人、不起訴882人。在偵結案件中，起訴比率約6%，不起訴則高達60%左右。顯見政府帶頭浪費司法資源，造成另一形式的言論自由迫害。

爾後防疫指揮中心再度以「假新聞」氾濫為由，動輒公告違者處以自由刑及300萬罰金之刑責，藉此威嚇民眾不得轉傳。這是否也是另一種形式的言論自由迫害，逼迫人民不得對政府任何防疫措施有不利的言論？同樣飽受質疑。

富察案最終會如何收場未得而知，仍盼中共當局謹慎處理該高度政治敏感度的個案，勿讓台灣民眾徒增兩岸關係發展的不良疑慮。反觀台灣當前政府僅為鞏固執政，擅以高度不確定法律概念之執法，嚴重限縮人民表達政治言論的民主權利，同樣不值得鼓勵。

看看富察，想想台灣。或許誇稱台灣是民主燈塔用來引導大陸的民主進程的說法早已過時，但如執政黨未能拿對付「中國」的嚴厲態度來嚴格要求自己對待人民者，實際上也只是種五十步笑一百步的假民主罷了。

奉勸執政黨應重拾馬政府時期推動將兩人權公約國內法化的初衷，及時充實民主人權的內涵，還台灣人民一個真民主才是正辦。

（作者為自由撰稿者）

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