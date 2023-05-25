八國聯軍是中國之恥，起因為義和團「扶清滅洋」運動。由於暴行日漸擴及京師，為保護租界區與使館安全，八國聯合出兵，各自派遣兵力概估如下：美國3420人、英國12020人（主要從殖民地徵兵，分別為印度8000人、加拿大2000人、澳洲500人）、法國3420人、德國900人、義大利2580人、奧匈帝國296人、俄羅斯13150人、日本20840人。

為何日本派遣軍隊的人數最多？史學家多半以「距離最近」回應，其實沒有那麼單純。

扶清滅「洋」對大部分中國人而言，並不包含日本。最起碼日本並未在中國傳教。因而義和團的主要暴行「教案」──燒毀教堂、殘殺傳教士，與日本無關。

今日中日仇恨頗深，主因是8年對日抗戰。八國聯軍以前，日本雖與清廷經歷甲午戰爭，但當時民情並非一面倒。例如陸戰期間，日軍營區大門外，每天清晨都可看到趕著牛車、馬車，搶著為日軍運送輜重，賺取蠅頭小利的中國小市民。此外，北洋水師學堂年輕的學生，有的甚至抱持「日本勝利也不錯」的心態。因為對大部分中國人而言，清朝也是外來族群，與其保護腐敗的滿清政權，不如換一個朝氣蓬勃、銳意改革的大和民族。

正因為如此，義和團之亂從1899年10月爆發，聯軍於次年6月11日從天津出發，第1個被暴民殺害的日本人，是當天前往接應聯軍指揮官的「日本駐清使館書記」。接著7天之後，第2位日本人被處死，罪名是「間諜」。

由此可見，當時暴民並未將日本列入「洋」的範圍。而是日本人與華人外貌相似，使館人員又能講華語，混在人群中打探情報，此種猶如軍前探子的間諜行為，這才造成2名日本人的死亡。

可是，即使中日仇恨不深，日本不僅派遣最龐大的軍隊，一路還衝鋒陷陣、英勇無比，骨子裡的原因，可從聯軍攻入京師的暴行看個大概。

北京城破，日軍直奔「戶部」（類同今日財政部），將存放在庫房的360多萬銀兩洗劫一空，之後才加入聯軍打砸搶殺的行列。

八國聯軍對日本而言，重點在「搶錢」。之所以如此，得回溯到甲午戰爭之前。那時日本民間不乏反戰思想，畢竟清朝家大業大，小日本有幾分勝算？沒想到日本有限的出兵，勝利卻十分容易，戰後賠款更讓人震驚！

甲午戰敗，清朝賠款相當於全國2.5年稅收；這筆錢，足夠日本6.5年的全國總支出。小小的戰爭竟能為國家帶來如此巨大的利益，軍人地位扶搖直上，原本反戰的人民也改變心態，這才激發出後來一發不可收拾的軍國主義。

由於賠款過於巨大，民間根本花不完，因而政府將84%的賠款用於建軍。以海軍為例，甲午戰爭時日本擁有31艘艦船，其中最大者為4200噸，總共只有4艘。甲午戰後十年，日本軍艦數暴增至103艘，其中6艘為12500噸戰鬥艦，6艘為9800噸重巡洋艦。

打敗腐敗的清朝易如反掌，利益卻如此巨大，各國看得無不眼紅。這導致列強在中國紛紛爭取殖民地，強迫清朝開闢通商口岸，大批傳教士深入內地，最終引發義和團之亂。

如今回頭看這段歷史，難免令人想起「歷史總是不斷重複」這句諺語。試想當年的八國聯軍，如今的G7全都派了參戰的軍隊。這是八國聯軍借屍還魂、命運的巧合，或「侵略殺人」的基因是烙印在民族骨髓裡的DNA？

（作者為海軍退役上校）

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