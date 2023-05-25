宜蘭縣民進黨立委陳歐珀身陷「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，日前宣布退選引起各界嘩然。然而，退選就能為民進黨設下停損點了嗎？人們不禁要問：是不是有更大尾的政治人物與詐騙集團共生共存？還能夠「信lie」民進黨總統參選人賴清德嗎？或是，整個執政的民進黨都被「圈養」了？

原本，「圈養」是在管理上的一種策略及方法，若在野生動物環境裡，就可以視為是一種對野生動物生態的干預行為，例如：野生動物保護區以及動物園。「圈養」就是將特定的野生動物飼養在人為控制的環境之中，被飼養的野生動物處在這個環境裡，只能在該有限制範圍內進行活動，而圈養的最終目標，乃是將該物種移回野外，可以說是該特定被飼養的動物予以重新釋放回野外前的一個步驟。

若將「圈養」運用在政治環境裡，就不同於野生動物了。它雖然是一種對政治人物生態的干預行為，但是，詐騙集團圈養的政治對象不是需要被保護的對象，反而選定一些台灣「較具競爭力」的「政治人物」，甚而是圈養「整個執政黨」。不排除藉由讓這些較具競爭力的執政黨政治人物，能夠在「行政系統」、「立法系統」、「地方系統」等政治體系都有被圈養的政治人物，並將這些民進黨較具競爭力的政治人物圈養在其金錢控制的封閉性體制內，被圈養的民進黨政治人物就僅能在其被允許的範圍內進行有限制的政治活動。

但是，這類政治圈養的最終目標，不是讓該被圈養的政治人物為民主、為人民發聲，而是專為某人或某特定集團的利益而發言，可以說：這是將民主圈養在符合某特定集團利益的一種手段。甚而是，將這些被選定的較具競爭力的民進黨政治人物的整個身、心、靈都沾滿銅臭味，進而將「民主」政黨淪落為「貪腐」政黨的一個重要程序。試問：這樣還能夠說民主就是民進黨的DNA嗎？

更可怕的是，若2024年再讓被「詐騙集團」圈養的民進黨贏得大選繼續執政，那麼整個台灣就很可能都會淪陷在「詐騙集團」的手掌心。那麼被圈養的後果，在於被政治圈養的貪腐政黨的政治人物被放置在台灣各政治體制裡，除了可能造成台灣整個政治競爭力被掏空之外，甚至會讓「民主消失」，2024大選下架貪腐的民進黨，只是剛好而已。不是嗎？

面對這種在政治意義上的「圈養」，台灣人民能夠不正視現實的問題嚴重？能不看真相的可能傷害？台灣人民還能「信賴」？還能相信「被詐騙集團圈養肥滋滋、綠油油的民進黨」嗎？

（作者為新黨輿情中心副主任）

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