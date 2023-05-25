周休二日以及一例一休，已對勞力密集的企業傷害甚深，企業每年人事成本增加約千億元起跳，而且還會削弱競爭力，企業為求降低人事成本紛紛找派遣工、工廠自動化、委外代工、淡季強迫休假、不調薪、縮減獎金或轉稼給消費者等措施來因應，結果不但萬物齊漲，而且勞工抱怨無班可加，收入比原先減少。

最近又傳出周休三日的連署，計畫仿效冰島、英國、西班牙、德國、比利時、瑞典、愛爾蘭、美國、加拿大等國家的企業試行「周休三日」。英國去年（2022）下半年更是舉行全球規模最大「周休三日」，實驗結果，發現實施周休三日的員工比以往有多一天的休息時間，可以幫助工作更有勁，從而企業營收增加，員工離職率降低，相信很快地周休三日就會成為歐美企業搶人才的主要政策之一。

查上述實施周休三日的國家多是已開發國家，經濟成長率（GDP）的規模及人均所得（GNP）均超過台灣甚多，雖然近期全球通膨普遍升高，美國消費者物價指數（CPI）曾高達8%，但他們企業的調薪也跟著漲上來，並足夠支應通膨上漲的幅度；反觀台灣全年放假日高達115天，遠超過歐美，實際上班日數僅全年2/3，卻領3/3的薪水，薪資水準不僅趕不上通膨上升的速度，且近十年來不升反降。

由於現行勞基法規定沒有彈性，使得企業在淡季時勞工沒事可做，雇主只好實施無薪假；旺季時訂單做不完，卻要多付額外的加班費，造成雇主的負擔；周休三日企業必需規劃每周由現有40工作小時縮短至35個小時，但是並非所有工作的工時都能縮短，例如醫生、護士實施上會有困難。此外，如何將每周工時縮短5個小時，唯有提高工作效率一途，目前上班人員一天工作 8小時，扣除上廁所、看報、打私人電話、開會，…有效上班時間不到5小時，若能控制無效時間、改機器人操作，或許就能做到周休三日。

「企業再造工程」（Reengeering）談到組織扁平、流程縮短，周休三日推動的主要目的，是思考如何提高工作或生產效率，原本上班6小時效率比上班8小時還優，就不要多浪費2小時，因為有效工時比打卡工時更重要。例如：原本一個人操作一個機台，可否改善為一個人操作三個機台，或生產改為自動化，不僅減少工時還可提高生產效率。例如：降低產品不良率1%，可為公司節省數千萬元開支，將省下來的錢提撥部分做為員工獎勵或調薪，只要勞工總收入增加，就可達到縮短工時的目標。

根據最新統計結果，2022年每人每月經常性薪資平均4萬4417元，比起前一年增加2.8%，但扣除通膨後，經查實質薪資反而呈負成長，主要是薪水漲太慢，通膨只是最後的稻草；台灣實施周休三日的主要障礙是「低薪」問題，若貿然實施周休三日，對傳統性工業的衝擊有如雪上加霜。

依台灣國民所得統計，受僱人員報酬占GDP比率從原來的50%，逐年降低至現今的43%；其次，台灣受3年來疫情衝擊，好不容易解封了，各行各業百廢待舉，據國際貨幣基金會（IMF）調查，台灣今年GDP難保2%，唯有台灣經濟快速成長，達到已開發國家的境界，才能創造就業機會，帶來貿易增長，同時解決低薪的問題，周休三日自然水到渠成。

（作者為中華工商研究院副教授）

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