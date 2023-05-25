懸缺4個月後，中國大陸新任駐美大使謝鋒終於抵美就任。他剛在紐約甘迺迪機場落地，就表態中美關係面臨「嚴峻的困難和挑戰」，他將致力於強化兩國之間的交流與合作。外界對謝鋒出使美國多正面解讀，但美中關係陷入惡性螺旋循環，信任早已崩解，謝鋒接了一個「不可能的任務」。

拜登融冰 聽其言觀其行

謝鋒赴美就任確實是美中關係解凍的新跡象，美國總統拜登上周末在日本G7峰會的記者會上就表示，華盛頓與北京的關係「應該很快可以解凍」。稍早大陸對外工作最高主管王毅，曾與美國白宮國安顧問蘇利文在維也納會談，這場「坦誠、深入、實質性、建設性」的會談長達8小時。大陸商務部長王文濤本周將訪問美國，將和美國商務部長雷蒙多及美國貿易代表戴琪會談。不過，不能因而論定中美關係回暖好轉，北京仍將「聽其言觀其行」一段時間，才會定性兩國關係，但可以預期整體氣氛正朝向止穩的方向改變。

美國媒體透露，美國政府考慮解除對中國防長的制裁，以恢復兩國軍事高層對話機制，大陸外交部發言人毛寧表示，中美之間需要保持必要的溝通，但美方不能一邊說要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國，對中方官員、機構和企業實施制裁。環球網社評認為，美國應該為兩國關係的實質解凍創造更多條件。陸方學者也指出拜登政府「加強同中國接觸」的意願，並不等於有意改善中美關係，更多是一種為滿足其自身利益需求的美式邏輯和話術，很難期待中美關係在短期內有實質性進展。顯然北京從官方、媒體到學界，都對美國疑慮仍深，信任不足，希望見到美方具體的政策調整。

拜登融冰的說法，不無將美中關係惡化甩鍋北京的用意，但觀察美國近期媒體和官方的戰略思考，確實可以看到美國試圖調整對中戰略的蛛絲馬跡。今年2月華盛頓郵報刊出曾任美國國務院政策規劃顧問、現任康乃爾大學教授白潔曦的投書，指美國在台灣問題上「應威懾而非挑釁北京」。她去年秋天在《外交事務》也發表一篇文章，警告美國不應落入與中國零和競爭的陷阱。她的前官員身分格外引人注意，因而帶動許多對美中關係的反思。

反中過熱 脫鉤改去風險

3月《紐約時報》發表〈對抗中國誰獲益？〉社論，認為中美雖存在矛盾，但要維持交往，交往能為兩國人民和世界帶來經濟好處。以國家安全為理由限制與中國貿易，短期看似有效，長期卻傷害自己。美國參謀首長聯席會議主席密利表示，美國政府和國會對華言論「過熱」，急需「降溫」。蔡英文總統過境美國在洛杉磯和美國眾議院議長麥卡錫會面前一刻，路透社透露美國政府以低調的方式安排蔡麥會，其訊號不言而喻。

歐盟委員會主席馮德萊恩訪中後，使用「去風險」一詞描述歐盟與中國未來的經貿關係，不久美國財政部長葉倫及國家安全顧問蘇利文也開始以「去風險」取代「脫鉤」，這意味美國對新冷戰的策略有了調整。更值得注意的是蘇利文在美國布魯金斯學會的演說，他對美國經濟有深刻的檢討，主動對長期以來美國所倡議，以尊重自由市場與反對國家干預為主軸的「華盛頓共識」提出批判。面對外有中國競爭，內有社會分裂的美國困境，蘇利文提出新的經濟論述，其中不乏「中國模式」的影子。

蘇利文的新論述，代表美國戰略的成熟，意識到美國必須自我改造，否則不可能打贏與中國的新冷戰。在這種戰略思維轉換與戰略自信甦醒的氛圍下，持續緊張的軍事對抗與全面性擠壓中國，既沒有必要性，也沒有急迫性，中美兩國渴望回到長期的制度競爭，而非意氣之爭。

根據霸權轉移理論，中美競爭已經進入結構化，短時間內都無法改變對方，也沒有一決高下的本錢，中美雙方必須找出維持對話與危機管控的機制。北京應該意識到這一點，不把拜登的融冰說看作美國政客的話術，而審慎重啟對話大門，謝鋒在美國的言論或許可以看作中方對此的回應。