2024年大選已確定是三腳督──賴清德、柯文哲、侯友宜，現在開始到明年投票都不會平靜，新聞炒作、名嘴攪擾，再加上AI造假新聞，虛虛實實，將會是欠安的8個月，民眾應好自為之，實在不必隨媒體、候選人（立委及總統）、反對者言論及動作起舞。

今年是兔年，看似無辜可愛，但是年初就有命理學家引述推背圖， 2023年天干中是「癸」，以黑色為代表色，地支中是「卯」，以十二生肖中「兔」為形象，所以被稱作「黑兔年」，60年才一次。

60年前的黑兔年，世界真的很不平靜，中蘇關係惡化，引發日後的中蘇珍寶島武裝衝突事件；甘迺迪聲譽正隆，成功處理古巴飛彈（蘇聯在古巴部署飛彈，針對美國）危機後，積極準備第二任選舉，在德州的一陣槍聲中，被奪去了性命，英年早逝，不單美國全民哀悼，更是舉世哀悼，兩個事件都對歷史影響深遠。

這次大選是在中美台關係最錯綜複雜的時刻舉行，美國態度向來對台灣選舉舉足輕重，這兩年更要將台灣「烏克蘭化」，成為對抗中國的棋子。能夠拖緩中國進步，一天就是一天，一年就是一年。

如果事事聽從美國擺布，台灣的本土化已成為美國化，台灣的民主選舉實在沒有意義。全民努力民主化也白費了。

而過去8年，民進黨拖著台灣就是往此方向行進，對美國言聽計從，如再選出一個主張台獨的總統，為了抗中，更要依附美國提供各種資源，做的是美國的兒皇帝，而不是台灣民主程序選出的總統。

中間選民及泛藍、泛綠民眾很容易被柯文哲打動，但是柯P自當選台北市長以來，看到的他是耍嘴皮，為自己作秀，甚於實質市政；青年社會住宅進度緩慢，大巨蛋未決，8年台北似無多大建樹。

中間選民本為民主政治基石，能制衡兩大政黨，但近年來，各國中間選民充滿尷尬和難題。中間選民必須花很多時間來分辨候選人的理念、行為、對國家功過。但他們可能也是最容易受騙的一群。台大新聞研究所教授王泰俐的研究中，發現自認中間選民者，受到假輿論的影響非常大；尤其是20到29歲年輕族群。

差強人意的是國民黨最近提名的侯友宜，更重要他是代表國民黨選總統的第一位本省籍政治人物（李登輝不能算，因為他是競選連任），國民黨一直不能團結的原因，最大因素是省籍，國民黨內支持者一半是台灣人，一半是外省人，民進黨多年來用此來挑撥台灣及國民黨內的團結。這次提名的侯友宜可以打破國民黨是中國黨、血統論的口實，台灣不能再持續省籍情結了。

當然現在民進黨一定批評侯友宜，藍營內部也雜音頻傳，大部分都是說他是落跑市長，但他已當過一屆市長，比韓國瑜高雄市長當選後就想當總統好太多。也有說他是藍皮綠骨，他再怎麼綠骨，也不會比綠更綠，而且他還要顧及黨裡的深藍。

太多人說他沒有外交和兩岸視野，也沒有這兩方面經驗。首長用的是幕僚，幕僚好，就什麼都好，重要的是不管在內政或外交，他是否能找到注重台灣長遠利益、總體利益、社會祥和的幕僚，善用幕僚是首長的首要任務，君子不器，輔之以幕僚。

在未來8個月間，想見台灣呈現的是，如2400年前的莊子〈齊物論〉裡第二篇所說「大知閑閑，小知閒閒；大言炎炎，小言詹詹。」就是不管大知（智慧）、小知都很喧囂，大言氣焰盛人，小言則辯論不休，日夜都在勾心鬥角，但兩者都不能持久。我們老百姓實在沒有可做的，只能藍綠各自歸隊，中間選民自行抉擇，大家都要自我保重，不必如2016及2020年的劍拔弩張，不要忘記今年是黑兔年，第一是保護自己。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）