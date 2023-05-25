日本長崎有一間被列為國寶的福濟寺，寺裡最讓人惋嘆的，莫過於陳列在牆上的老照片，那是福濟寺最初被列為國寶時的原型照片。然而主要以原木建造的廟宇，在1945年長崎原爆中，全部焚毀於原子彈瞬間強光射穿的剎那。

這一間廟宇是明朝泉州僧人覺海帶著兩個弟子，在1628年渡日後所建，初始供奉海上守護神媽祖。當時無數福建、江浙海商往來於長崎、平戶，他們成為建寺的最大供養者，寺廟規模逐漸宏大。

建立核保護傘 排除台灣

殊不料，1945年8月9日上午11時02分，美國空軍在長崎投下原子彈，巨大輻射強光與高溫，瞬間毀滅400年國寶，所有文明藝術一夕間化為塵埃。不只是這樣，一如電影《我的長崎母親》所演出的，許多學生、兒童、市民、工人，在輻射所及的瞬間，焚燒為灰燼。長崎原爆紀念館還留著一片木板，上面有一片葉子的白痕，那是由於葉子擋住前面輻射，後面才未燒黑。

原子彈如此，進化級的核子彈又如何？

台灣反核人士喜歡引用廣島、長崎原爆對生命的傷害，這也是民進黨反核理念的根源。然而，在面對美國與日、韓建立核保護傘關係，而G7的「廣島願景」中，又強調「正因為廣島是寥寥幾個曾受被核戰爭摧毀的城市之一，『廣島願景』呼籲核武持有國公布核武戰力數據。尤其是退出《新戰略武器裁減條約》的俄羅斯，以及向來極度缺乏透明性的中國。」然而，蔡英文執政當局卻開始持曖昧態度。

外交部長吳釗燮在立委詢及台灣有沒有可能像日韓，被納入美國核保護傘的問題時，支吾其詞，故做模糊，只說有就此溝通。彷彿美國有意將台灣納入，而台灣就好像是獲得了庇蔭一般，可以免於核子威脅。然而現實情況又如何呢？

事實上，八二三炮戰的時候，蔣介石曾面對美國「對大陸使用核武」的建議，但蔣介石拒絕了。他難以承受核子武器殘酷殺死無數中國人民的悲慘後果。但就台灣來說，擁有原子彈卻是自保的一項武器，因此蔣經國時代即以建立核電廠為名進口放射性原料，悄悄發展核武研究。

是否成核爆島 美國決定

據中科院後來的資料顯示，1987年時，核子彈研究已漸趨成熟，而美國CIA即在此時通知其長期收買的間諜張憲義，攜帶所有資料，在CIA安排下潛赴美國，並舉行祕密聽證會。此時蔣經國已到晚年，張憲義叛國外逃，無疑是一大打擊。1988年1月15日，美國私自會同國際原子能總署到中科院核研所突擊檢查，並要求核研所拆除與發展核武有關的所有設施，除此之外還將最重要的濃縮核原料立即運回美國，同行的CIA特工駕駛多輛水泥車、貨車載著偽裝人員長驅直入，強行灌漿封閉實驗室。台灣的核武之夢至此永久結束。

這件事意味著什麼？意味著美國對台灣能不能使用核武的主動權，要牢牢掌握在手裡。如果台灣握有核武主動權，不管是不是為了防禦大陸的核武威脅，至少它對美國都是無法掌控的實力。當年為了拔掉台灣核武而用盡心機的美國，現在如果號稱將台灣列入核保護傘，這不是超級反諷的笑話嗎？

而如果美國要在台灣部署核武，依照張憲義事例，其引爆按鈕，勢必握在美國手中，此即意味著台灣的核子炸彈要不要引爆，台灣會不會變成核爆島，一如長崎，都由美國決定。那時，台灣不只是一個傀儡，還是一個身上綁著自殺炸彈的傀儡。這就是台灣人未來命運的寫照嗎？

有一天，當美國覺得台灣可能被中國占領，準備催毀台積電，會不會引爆核子彈，讓台灣徹底變成核子廢墟，變成一個充滿輻射線的無人能住的島嶼？這就是台灣人想要的未來家園嗎？

想想你的孩子，想想長崎母親那變成灰燼的兒子，想想台灣的幾百年古蹟寺廟俱成灰燼。你要這樣的未來嗎？為了台灣，為了孩子，為了保護祖先傳承的家園，醒醒吧！不要讓台灣變成綁著自殺炸彈的傀儡！