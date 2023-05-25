台大近日進行學生組織選舉，過程爭議不斷，除了經濟系與社科院先後引發歧視、仇恨風暴，又有性平委員候選人在選舉公報上自述「跟阿嬤發生過性行為」，引發社會譁然，幸好台大學生還是有點常識的，這名提出特異政見的學生最後未當選性平委員，大家都鬆了一口氣。

也許是為了吸引注意力，一位競選台大「性別平等教育委員會」的學生代表，提出「跟阿嬤發生過性行為」、「被送過性平會」、「送別人去性平會」、「砍過椰林大道的椰子樹，整棵砍掉」等爭議的政見，引發社會關注。尤其台大是台灣最好的大學，至少就入學考試成績而言，台大學生應該是台灣最優秀的一群，許多人會驚訝為何會產生這樣爭議性的學生和言論？

主要是學生的成績優異與大學的聲譽不一定能完全代表其觀念、價值觀或言行的優劣。儘管台大是台灣的一所優秀大學，但學生的多樣性使得在學生群體中仍然存在各種不同的觀點和言論。

會提出上述爭議的政見和言論，可能反映出當事人對於性平等和性教育議題的不當理解或不尊重，並且可能對其他人造成困擾、冒犯或傷害。這樣的言論通常不符合尊重和包容的價值觀，並可能對個人、群體和社區產生負面影響。

如果這個學生真的成為大學的性平教育委員會委員，校方還是應該要進行評估，以確定其對於性平等和性教育議題的理解和承諾，以及是否有能力適當地代表和推動相關議題。校方應該要參考該學生的言行表現和背景，並與其進行對話和詢問，以確定其是否合適。

人們的價值觀和行為往往受到多種因素的影響，包括個人背景、家庭教育、社會環境、媒體訊息等。即使學生在考試成績上表現優異，他們也可能持有不同的觀點和價值觀。因此，即使台大的學生整體表現優秀，仍然可能存在一小部分學生持有與學校價值觀不符的觀點或言論。

此外，言論的形成和表達是一個複雜的過程，也受到個人的思考、意識形態、情感和其他因素的影響。有時候，人們可能出於各種原因，包括尋求注意、引起爭議或故意挑釁，而提出具有挑戰性或冒犯性的言論。

重要的是要理解，大學生的觀點和言論並不代表整個學校或學生群體的共識。大學校園是一個充滿多元性的環境，學生群體中存在著各種意見和觀點。學校通常會鼓勵尊重和包容的價值觀，並應該有相應的政策和程序來處理不當的言論或行為。

DEI（Diversity, Equity, Inclusion，多元性、公平性和包容性）是當今大學和組織所推崇的重要價值觀和原則之一。DEI的目標是建立一個能夠接納各種背景、特點和觀點的環境，並確保每個人都能夠享有公平和平等的機會。

當學生在校園內發表歧視性言論違反DEI的原則時，可能對特定群體造成排斥、傷害和不平等的對待。因此未來大學應該努力推動DEI的價值觀，透過宣傳、政策、課程和訓練等方式，來提醒和教育師生，並確保校園環境是多元、公平和包容的。

（作者為國立台北商業大學前校長）