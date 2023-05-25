在im.B詐騙案如滾雪球般愈滾愈大，多名綠營高官、民代遭爆料與詐騙集團首腦關係匪淺之際，國民黨總統參選人侯友宜團隊與黨的智庫研擬，將以恢復特偵組，嚴辦黑金貪腐、打擊詐騙、掃蕩黑幫作為2024選戰主軸之一。侯友宜並強調「這是我的專業」，如果人民不能安居樂業，國內的事情沒有安定，又如何面對國際情勢？

於此同時，民進黨總統參選人賴清德辦公室發言人，面對這一連串社會民心痛恨不滿的案件，竟然說這些都只是「小東西」，「未來總統不一定管這些，定位國家未來才重要」；爭議延燒1周後終於不得不開口的賴清德則說，「社會正常的社交活動，不必因選舉攻防而扭曲人性。」

兩個場景、兩種反應，相異心態，兩相對照，高下立判。原來民進完全執政7年以後，基層人民的痛苦、政黑金詐、共生勾結的內幕，都只是層次不夠、上不了檯面的「小東西」。而一向高舉「反黑金最高標準」的賴清德，反應也是自相矛盾，僅以目前所出現的初步證據來看，這也是「嫉惡如仇」的「賴神」所能容忍的社交、人性嗎？

最高檢察署特偵組是在2007年陳水扁擔任總統任內所成立，但蔡英文總統2016年5月上任後，同年11月18日就修法廢特偵組。特偵組過去運作10年來雖然未盡完美，但「辦藍也辦綠」獲致社會不惡的評價，而裁撤這6年多來，反倒是貪腐舞弊層出不窮。

特偵組沒有審級和不受檢察一體干預的「尚方寶劍」，可以大幅降低政治干擾的問題，在如今詐騙黑金橫行、高官貪腐的亂世，恢復特偵組之議深得民心，也是侯友宜可以大顯身手的契機。