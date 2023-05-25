網路借貸媒合平台im.B詐騙案延燒，各界質疑綠營民代、高官與詐騙集團首腦關係密切。民進黨主席賴清德表示要立下「最高標準」來回應社會期待。但立委陳歐珀接受詐團無償提供房、車使用，民進黨廉政會僅祭出警告處分，標準似乎還遠不如陳歐珀本身的退選。「賴高標」恐怕將繼「賴功德」，成為另一個受人反諷的代名詞。而這種高標，又能贏得民眾多少信賴？

「賴高標」到底有多「高」？再看看最近台南市議會邱莉莉與林志展涉正、副議長賄選案。兩人經檢調複訊交保後，隨即自請停權接受調查。而民進黨中評會決議給予「最重」停權3年的處分，後續靜待司法調查。兩人現在在議會的職位絲毫不受影響；黨權雖停，但不痛不癢。這是民進黨賴主席的高標準。

對照當年李全教涉議長賄選，賴清德在檢調尚未調查前，僅憑自己懷疑，就以「拒絕賄選」為由，拒入議會接受監督。後來李全教遭檢方收押交保後，司法程序仍進行中時，賴清德依舊拒絕進入市議會，時間長達234天。最後更遭監察院彈劾，成為第一位被彈劾的民選直轄市長。

如果邱莉莉案的處理是賴主席的高標，賴市長對李全教案的標準顯然「超高」；這若非「雙標」，顯然就是賴清德當了黨主席後的標準比當市長時墮落不少。如果民進黨處理陳歐珀、邱莉莉這種標準都能稱之為「高」，一切都推給司法調查後再說，那真不知其所謂的「低標」，還能有多低？

日前爆出的賴清德心腹、前行政院發言人陳宗彥在11年前涉及常態接受性招待與幫酒店喬事醜聞。陳雖辭職，賴清德僅表示誠實是最好的上策。我們不知道陳宗彥是否又會像十多年前涉貪案爆發時一樣，先突然離職消失，然後案子不了了之，過了風頭後，依舊能東山再起，甚至越爬越高？在有情有義、偏袒護短的角度來看，賴清德確實達到高標準了。

上一屆總統大選，蔡總統與民進黨就極度排斥恢復特偵組，其實特偵組不是憑空而降，只不過將2000年設立的「查緝黑金行動中心」這個任務編組加以法制化。他的前身與正式成立都源起於民進黨政府，而熄燈同樣也在民進黨執政的蔡政府手上。此後，金權與黑道的勾結、貪腐，只有每況愈下。

民進黨廢除的理由是九月政爭，認為特偵組受政治指揮介入司法。對照立法院為了幫貪汙罪的陳水扁解套，不惜修法除罪，特偵組政治干預司法的功力還遠不及立法院民進黨團。特偵組檢察官違法，終難逃法官審判，但立法院修法，讓法官只能依法對貪汙宣判無罪，更是釜底抽新。照民進黨廢特偵組的邏輯，干預司法更甚的立法院不是更該廢除？而民國97年率先提出《會計法》99條之1修法的，不是別人，正是當時擔任民進黨立院黨團幹事長的賴清德。

支持恢復特偵組的社會輿論似乎反映出許多民眾對黑金的厭惡。雖然這未必是個萬靈丹，但只靠民進黨自己的「高標準」口號，反而更難讓人信賴。不過朱立倫、侯友宜等人要賴清德說清楚綠營和詐騙集團的關係，就好像要共犯坦承說出共犯是誰，這標準會不會太高了點？！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）