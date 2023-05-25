中共20大確立「新時代對台總體方略」後，年初兩岸迎來一波「春暖花開」，兩岸重現「大交流」似可預期。但5月19日國台辦宣布開放台灣旅行團赴陸，雖讓旅行業者雀躍，卻馬上挨了一記悶棍，陸委會指應透過重啟協商才放行，台灣旅遊業者及人民權益恐再成犧牲品。

2016年民進黨執政後大陸關閉兩岸事務協商大門，但馬時期建立的23項協議及機制仍在運行。以年初兩岸重啟直航班機為例，台灣因疫情考量2020年2月關閉多數航點，僅保留4城市5航點，疫情過後，今年2月大陸宣布開放民眾出境團，同時提出兩岸優先恢復廣州等16直航點，陸委會直到3月9 日回應，開放「10+13」含包機航點。

換言之，大陸民航部門年初是透過既有機制，致函我對口機關，表達恢復兩岸客運航線航點的期望，1個月後蔡政府正式宣布「10+13」。兩岸事務協商中斷7年後，這是恢復雙向交流的重要一步；如同涉嫌犯下200多起恐嚇案的陸生張海川，兩岸正是透過「共打」機制，大陸公安部門才能在5月初傳喚張海川到案說明。雙方若本於此，以「致函／回函」模式建構雙向交流，才能對人民權益起到最好的保障。

但陸委會及觀光局堅持「禁團令」不變，顯示民進黨以重啟協商為由，將民眾權益拋腦後，對照現實面來看，要求重啟協商也不切實際。馬政府執政時期，兩岸觀光交流都透過「小兩會」協商，每年召開一次「兩岸觀光交流圓桌會議」，如今台灣的「台旅會」縮編精簡，北京僅剩2人，大陸「海旅會」人事更替，領導人不是卸任就是懸缺，單是人事問題就搞不定，何況難題在政治。

觀光業是經濟發展的火車頭，行政院升格觀光局為署，意在加錢加人，達成「觀光立國」的願景。交通部長王國材年初說，擬定今年來台旅客目標600萬人次，其中含100萬陸客，正是看到開放兩岸觀光交流「錢」景可期。如今大陸主動釋出開放台團入境，蔡政府何不順水推舟透過函覆，並呼籲下一步大陸開放陸客來台觀光或自由行，務實因應而不是打高空，這樣才能讓善意化為成果，更有利布施好處給民眾。

大陸國台辦發言人馬曉光說，「要和平要發展，要交流要合作，這是符合兩岸同胞的共同心聲及利益」；蔡總統去年國慶演說也提到，兩岸邊境解封後，期盼逐步恢復兩岸人民間「健康有序」的交流。但看著民進黨將「簡單事複雜做」，甚至拿業者及民眾利益做兩岸協商籌碼，實在讓人看不下去。人民權益最大，兩岸交流只能靠民間，靠執政黨只能好事多磨。

（作者為台灣青年企業家協會理事長）

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