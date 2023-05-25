對於美國是否會正式將台灣納入核子保護傘，外交部長吳釗燮日前表示，台美之間有所溝通，但不宜公開說明。對此問題，國防部長邱國正25日在立法院外交國防委員會中表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

從當年美國與我國斷交談判的檔案顯示，交涉核子保護傘問題是由軍方負責，而不是外交部的業務。顯然這位經常撈過界的外交部長，這回說台美溝通美國核子保護傘的事不過是閒話一句。吳部長的閒話，我們很熟悉，這不是去年元月就被官方媒體炒作過的章家敦論點嗎？

不過華府在台灣部署核武及利用核武威脅中共，並不意謂美國真的會在台海動用核武，而提供核子保護傘最主要的目的也在於震懾中共。台海過去幾十年與核武有關的處置都與軍方相關，民國44至45年台海兩次危機，美國政府高層都曾一再以使用戰術性核子武器來威脅中共，並於民國44年展開相關行動與部署，整建可供投擲核武的重型轟炸機的清泉岡機場，但飛機未進駐。至民國46年5月，美軍第17戰術飛彈中隊才在台南完成部署，該中隊擁有配備戰術核彈頭的屠牛士地對地飛彈。

823炮戰期間，美國參謀聯席會為了應變，還是有動用核武器的計畫，預備在共軍犯台的必要時刻，出動駐防關島的5架B-47戰略轟炸機，對廈門實施攻擊，至於是否動用核武，仍需白宮同意。

當美國外交政策轉變時，核武政策亦隨之完全改變。如美國與中華民國斷交後，兩國展開協商時，參謀總長宋長志就曾要求美國仍將台灣放在核子保護傘下，並應給台灣書面保證，在中共威脅台灣時，美國會動用核子武器。美方認為無此需要，也拒絕提出書面安全保證。國際現實就是如此，原來的盟友所提出的承諾都不可盡信。

如今國際局勢更已丕變，中共軍力早非吳下阿蒙，1964年10月核彈試爆成功，1967年6月氫彈試爆成功，隨之三界投射兵力陸續成軍，戰略支援體系一應俱全。其核反擊能力已足以讓美國打破百年本土無戰禍的紀錄。

美國雖提供部分無核國核保護傘，但是美國絕不可能讓受保護國恣意濫為，惹禍拖美方下水而傷及美國國家利益，更不可能讓受保護者的軍事行動不受美國的節制，韓國如此，日本也如此。或許蔡政府想藉著美國預備在台灣存儲亞太各國軍備與彈藥之際，趁機接觸戰術型核彈頭，躋身於擁有核武之列。這種想法，一方面太輕視中共攻台的首要條件，另方面，輕啟戰端也絕非美國能夠接受的。

更嚴重的是，蔡政府團隊會有中共可能對台執行核打擊這種離譜到極點的臆測，可說是完全不了解中共絕不率先使用核武的核戰略，以及對其兩岸政策的無知，所以外交部長才會鬧出這種大笑話。

（作者為海軍退役中將）