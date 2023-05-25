國家通訊傳播委員會（NCC）在民進黨政府二次全面執政的7年下，轉型成了一把見血封喉的利刃，對内放任綠媒肆無忌憚的政治操弄，對外不分青紅皂白的肅清異己，中天電視台在2020年11月18日遭到關台就是一個活生生的案例，國際輿論稱民進黨政府利用國家機器编撰劇本，並如期如質演出，完成了一樁「政治謀殺」。

台灣是個健全穩定的法治國家，凡事按律而行，正義終究會到來，魔鬼更會從細節被揪出來，台北高等行政法院日前再披露NCC於2017年間以附加款准予中視換照，但要求中視最大法人股東神旺投資股份有限公司不可逾越5成，更一審判決「原處分違法」，但NCC面對被打臉的判決，仍然老神在在的表示會再行研議，分毫不思道歉檢討，還在想方設法堅持惡行。

新時代日常生活，傳播媒體與民眾的密切關係已無從分割，尤其瞬息萬變的政治生態領域，新聞媒體更是扮演著舉足輕重的角色，水能載舟亦能覆舟，民進黨花樣百出眾所皆知，但國人不會傻乎乎繼續被誆騙，不管是「中天案」還是「中視案」都已攤在陽光下檢視，更要打鐵趁熱的讓台灣民眾深刻了解NCC荒謬的封殺手段，往後才能穩固更堅實的言論自由。

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