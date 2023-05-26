美國前國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger，1923年5月27日—）即將晉升百歲人瑞，身為現實政治的支持者，他的國際政治觀，尤其是一手促成美國與中國建交，影響過去一個甲子的全球地緣政治格局。在俄烏鏖戰超過一年，且迄無停戰跡象，而美國又積極拉攏盟友「抗中」（日前在廣島舉行的G7峰會正是一例），造成台海緊張情勢升溫之際，見證過二戰以來各種「戰爭與和平」的季辛吉，他的示警與洞見值得世人重視。

以史為鏡，可以知興替。季辛吉1954年的博士論文－《一個回復原狀的世界-梅特涅（奧地利首相-帝國外交大臣）、卡斯瑞（英國外交大臣）與和平的問題1812年-1822年》，探討1812年到1822年期間，歐洲國家在拿破崙崛起和隕歿的歐戰過後，如何重建新的國際秩序。季辛吉做為美中在1979年建交的幕後推手，基於二戰之後，美國和蘇聯兩極對抗的冷戰格局下，體認現實需要，積極推動穿梭外交，促成美中建交以制衡蘇聯，最後以1991年蘇聯解體告終。

1990年代以來的發展，以美國為首的西方世界，歷經歐盟成立和北約（NATO）東擴；而俄羅斯的崎嶇發展，則歷經蘇聯分崩離析，以及華沙公約組織煙消雲散。攸關歐陸和平的關鍵之一是，前蘇聯的中東歐國家分五次，陸續加入歐盟與/或北約；2023年，最新加入北約的是，與俄羅斯有超過1,300公里邊境，從上個世紀就是中立國的芬蘭。蘇聯解體後，南斯拉夫裂解，在北約東擴的過程當中，俄羅斯總統普丁20年前曾經希望加入歐盟，但並沒有得到正面的回應。

季辛吉當時就針對北約集體安全的疆界，逐漸東移到讓俄羅斯沒有防禦縱深的緩衝區域發出警語。其原因就在於，60萬平方公里的烏克蘭，比任何歐盟國家領土面積都大，首都基輔和莫斯科近在咫尺，飛彈一旦發射，根本沒有時間反應，俄羅斯做出強烈的回應，只是時間的問題。

以美國為首的北約和歐盟國家，一方面既無法迫使橫跨歐亞大陸、面向西方的俄羅斯，就此放棄傳統的地緣政治觀，另一方面也無法改變前蘇聯國家中，包括烏克蘭、波羅的海三小國在內，迄今還有俄語是母語、信奉東正教的同胞族群。2010年到2011年，北非和阿拉伯國家的茉莉花革命，以及隨之而起、中東歐國家的顏色革命，特別是烏克蘭經歷「橙色革命」，而且親歐派的總統都積極爭取加入北約。後來的發展就是，普丁「被放棄」成為歐盟國家的想望，對於未來可能兵臨城下、以美國為首的北約，他最終採取的手段，就是兩次「特別軍事行動」，亦即2014年出兵克里米亞半島，以及2022年出兵烏克蘭。

俄烏戰爭凸顯了幾個值得深思的問題：歐洲在長遠的未來，有沒有可能是一個「沒有俄羅斯的歐洲」？歐洲大陸的民族，有沒有可能「沒有斯拉夫民族，甚或東斯拉夫民族的存在」？伊斯蘭教國家的土耳其，固然不是歐盟的成員國，卻可以加入廣義的基督教文明世界的北約，與希臘、部分中東歐國家民族同樣信奉東正教的俄羅斯，為什麼不能被歐洲國家接納？

如何在歐洲大陸上，「運用外交避戰，共同維持和平」，汲取歷史教訓，避免發生合縱連橫的集團對抗，甚至走向不同軍事聯盟之間的大規模交戰，是一個大哉問。

分裂的蘇聯，迎來逐漸在政經軍事整合的歐洲，是當年始料未及，也是過去30年的寫照。俄羅斯如今的GDP不到德國的一半，在國家實力和權力均衡的前提下，彼此勢力範圍所及的交互施壓與互動槓桿，關鍵在於歐盟／北約和俄羅斯現在和未來的經濟發展形勢，以及與其隨之而來的總體國力之消長對比。過去對於季辛吉的批評，是「四方遊走的秘密外交」、「綏靖的和平，不是和平」，現在批評的則是「外交避戰」忽視發動戰爭的罪惡，以及民主與專制之爭的「大是大非」。

對季辛吉而言，在現實的政治世界，「怒而興戰」和「綏靖姑息」，並不是二選一、黑白分明的問題；現實利益優先，自利的國際政治觀，沒有是非對錯之分，有的只是永久的國家利益。秉持如此信念的他今年幾度提及台海情勢時，既警告台灣問題已導致世界處於非常危險的時期，更提醒「美中有必要採取具體措施改善關係，台海兩岸應避免立即攤牌」，這位百歲政治家的疾呼，但願美中台領導人都聽得進去，千萬要以蒼生為念。