美國海軍航母「尼米茲號」打擊群5月上旬快速由南海北上，於5月19至21日在日本廣島主辦7大工業國家集團（G7）領導人峰會前進駐佐世保。近日據媒體報導，5月23日「尼米茲號」與「雷根號」等兩艘航母在「G7峰會」結束後，分從日本佐世保及橫須賀海軍基地出港活動。中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」23日在網站公布美空軍1架RC-135V電子偵察機在東海釣魚島以北空域活動（推斷蒐集周邊海空環境態勢），引發區域周邊國家高度關注。

日本防衛省統合幕僚監部於5月24日、25日（官網標題誤植24日，可見日方被忙暈）連續兩日罕見公布，共軍海軍2艘/舷號152、515於5月24日清晨由東海經宮古海峽進入西太平洋。25日復從台灣以東與日本與那國嶼間水域北上。我國防部於5月25日公布，共軍在24日計有共機7架次、共艦7艘次，較前一日增加3艘次；另運-8遠干機1架在台灣西南國際空域、直-9艦載反潛直升機1架在台灣台東以東、接近台灣防空識別區附近空域活動。引發台日嚴密監控、全程繃緊神經。

首先，查詢共軍海軍2艘作戰艦/152、515等，均隸屬於共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第六驅逐艦支隊所屬052C型驅逐艦濟南號/152、054A型護衛艦濱州號/515，為在台灣周邊海域（東部海域）常態巡弋主力。

其次，052C型驅逐艦滿載排水量6100多噸，備有6聯裝具射程200公里以上之海紅旗-9防空導彈垂直發射系統×8、4聯裝具射程400公里之鷹擊62反艦導彈×2。054A型護衛艦滿載排水量4000多噸，備有8單元「海軍/導彈艦空-16型」（H/AKJ-16型）熱射式垂直發射系統×4（32枚）內裝射程達40公里之海紅旗-16中程防空飛彈（改進型可達70公里）、魚-8火箭助飛魚雷、4聯裝具射程200至250公里之鷹擊83反艦導彈發射裝置×2；艦載機可配備卡-28×1或直-9C×1艦載反潛直升機。前兩者，具有中遠程對海反潛監控與打擊能力。

最後，5月24日在台灣周邊海域之共艦從4艘次增至7艘次、與直-9艦載反潛直升機在台灣台東以東空域、近期美海軍「緬因號」俄亥俄級核動力彈道導彈潛艦在菲律賓海進行機降補給作業、美航母「尼米茲號」與「雷根號」出港活動、美航母打擊群防禦前沿水下需部署核潛艦等，推斷共軍東部戰區在台灣以東、西太平洋、巴士海峽沿線增加兵力對美軍海上兵力動向進行海上監控與警戒，並演練雙艦聯合遠海火力突襲任務。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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