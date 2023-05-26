《孫子兵法》提出決定戰爭勝負的五項因素「道、天、地、將、法」，至今適用，選戰亦然。2024總統大選，三強鼎立，但「將」雖到位，「道」卻渾沌，如何引領風向，號召選民？

賴清德是現任副總統、執政黨主席，長期與聞國政的高度非柯侯二人所及。但也因此，民進黨7年的執政缺失，他也無可迴避。尤其是年輕族群的最痛：低薪高房價無解，役期卻延長一年，戰場就在眼前，科技島成了刺蝟島等等。選上一位「務實台獨工作者」，現狀沒有最壞，只有更壞。

賴清德知道這是他的軟肋，所以先談「和平保台」，再強調選的不是「戰爭與和平」，而是「民主與專制」。民主？民進黨7年執政早踐踏得面目全非了嗎？大家公認，馬英九執政時期才是台灣民主的最高峰！謊言再精緻，也掩飾不了專制再現的現實。賴清德怎麼閃躲，也避不開民進黨自己挖的坑。無「道」就只能固守基本盤了。

柯文哲擅長傳「道」，直白犀利的發言深受青年人喜愛。但比較賴柯二人兩岸政策，關鍵字都是相同的，如「民主」、「自由」、「和平」、「備戰」等，但為什麼年輕人肯買單？第一，眼前兵凶戰危的局面畢竟不是柯文哲造成的，既非事主，可當公親。第二，他說：「台灣應該是中美溝通的橋梁，不是中美對抗的棋子」「台灣可借鏡新加坡及日本，學習如何與世界前二大經濟體打交道」相對持平。但柯長於傳「道」，拙於行「道」，想得道多助，還缺臨門一腳。

侯友宜其實機會最好。台灣人下架民進黨的共識已有六成，這是天時；嘉義朴子市場肉攤的兒子，又當過新北市長，南北通吃，這是地利。四十多年來侯在警政兩界功績彪炳，絕對的將才。罩門是治國之「道」何在？

其實，2023/1/1侯友宜已經喊出：「我們絕對不是強國的棋子」，比柯文哲還早，但為何沒有後續宣示？失語讓他民調從去年12月的38.7%，掉到今年3月的24.8%，不是一種警訊嗎？5/17徵召時，侯友宜強調「愛台灣，愛中華民國，愛人民」，但這種缺乏政策指向的感性語言，讓民調不升反降，5 %不表態就是一種表態。

侯友宜青年時代出生入死，屢破大案，隻身空手勸降陳進興，寫下警界傳奇。轉入政壇又展現政通人和的手腕，證明他有行「道」能力。但他信仰的「道」是甚麼？如果還是朱的「九二共識是沒有共識的共識」，那與民進黨何異？於和平何助？如何讓追隨者願與之死，可與之生？上個月馬英九走了趟「九二共識示範行程」，以行動驗證了一中各表的可行性，示範了何謂「善意」、何謂「尊嚴」！民調證實年輕世代四成以上肯定，國民黨支持度也因此大漲8個百分點。馬英九已幫侯拆除朱立倫防線，藍營和青年都在等侯友宜提出他的「道」。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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