最近打開FB或IG看到陸委會的發文時，要嘛叫民眾小心中共滲透，或者用違憲的言論攻擊在海外出訪的前總統，不然就是拚命宣傳蔡英文的四個堅持互不隸屬，搞得我一度以為現在是戒嚴時期，再三確認陸委會是不是政府機關，還是領人民納稅錢的民進黨附屬部門。

大陸委員會本來就是中華民國政府設立來處理兩岸事務的官方機關，為解決兩岸的民生、旅遊、貿易、學術交流等等各種面向的事務，讓兩岸（根據《憲法前言》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的用語）可以在「國家統一前」的模糊期間，放下複雜的主權爭執的政治問題，來處理社會面與經濟面的一般事項。而台灣作為自由民主陣營的夥伴，當然也可以對中國大陸反民主或侵害中華民國主權的行徑來進行批判。

但在蔡政府上任之後的陸委會，不僅開始偏離了其作為政府機關所應該具備的中立性，對事不對人地處理問題，更幾乎是喪失了其應該要致力於促進兩岸交流的首要任務，回到了像是動員戡亂時期斷絕往來的國共內戰關係，甚至違背《中華民國憲法》以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸關係條例）等明文規定，側重特定政黨的意識形態，並捏造成台灣的主流意向，進行仇恨認知操作。這只能用偏離綱紀，敗壞門風來形容了。

也許很多人會說「明明就是中共自己斷絕與台灣的交流」或「時至今日還在提『國家統一前』，這已經是1970年代的論述了，且罔顧台灣社會絕大多數民眾反對統一的事實，這是走回頭路！」但我只想說：那請問偉大英明的蔡政府有提出更好的解決方案嗎？或繼九二共識後提出能跟中共和平、對等、民主、對話的新共識嗎？或乾脆修憲修法，把中華民國全部拿掉，直接法理台獨，把陸委會併入外交部呢？

民國76年台灣開放大陸探親之後，兩岸為了推動重啟交流，分別成立陸委會跟國台辦，以及海基會和海協會來做為民間交流管道；最一開始兩岸交流就已經困難重重，缺乏名目也缺乏法源，但中共提出「和平解決」還有李登輝的「國統綱領」，都是在為兩岸和平展開交流而鋪路。

其實說到底，接受「世界上只有一個中國」本來就是美中台三邊的最大公約數，而「海峽兩岸同屬一個中國」也是符合《中華民國憲法》的兩岸和平交流的基礎，雙方不去細究誰是「中國」的唯一合法代表政府，才有辦法展開務實且建設性的交流，這也是九二共識誕生的脈絡，根本不像綠營說的一樣「是迎合中共統一思想或一國兩制的認知作戰兵器」，而是一個用來溝通的工具。

說完上面的背景陳述，其實有點政治敏銳度和思辨能力的人就感覺得出來，這些都是名目問題，尋找符合雙方都能接受的法律規範，給雙方台階下，才會有和平交流存在；它的內涵到底會不會促統或促獨，其實根本不重要。重要的是，陸生可以來、水果可以賣、台商可以賺、人民可以富，這才是最務實的維持現狀不是嗎？

而且最初在1992年香港會談，雙方在確立「堅持一個中國，各自口頭表述」的政治意涵後，2000年的陸委會主委蘇起為了讓當時執政的民進黨政府可以更好地接受有違《台獨黨綱》的「一中」各表原則，特地起了個較為中性的名稱，叫「九二共識」。可以說，這個共識是特地為了讓民進黨得以務實維持現狀而創的也不為過。

然而，如今的陸委會，不再推動兩岸交流，放棄可以用來跟對岸交流的九二共識，甚至違反憲法地配合蔡政府「互不隸屬」的兩國論意識形態，照三餐進行大外宣；不僅只顧著「罵中共」而不尋找和平交流的方法，又只提點民眾前往大陸時小心洗腦跟認知作戰這樣的負面消息，更遑論要提倡讓兩岸民眾互通往來了。陸委會不斷對北京政府傳達這樣的負面態度，還希望陸生多多來台或大陸進口台灣水果？身為台灣人真惋惜我們竟有這樣的政府部門了！

（作者為台大政治系學生）

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