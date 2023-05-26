美債上限談判持續卡關引發高度關注，因為美國國債如果違約將引發全球風暴，其影響層面也絕對不限於美國或金融市場，恐像海嘯般席捲全世界每個角落。希望向來反應慢半拍，對國內外事務無知、無為、無感的民進黨政府儘快了解、規劃及部署，以免再一次把問題拖延到無可收拾的地步！

單從美國方面來看，美國國債違約，造成的不僅僅是美國經濟蕭條、失業率攀升，其消費能力也會降低，資金成本更會增加。從國際角度而言，全球金融世界以及全球交易都可能發生重大影響。畢竟，美元及美債在全球金融交易市場扮演著擧足輕重的角色。

不可諱言，美元一向是國際貨幣主要幣值，美國公債也常做為借貸擔保及金融交易的避險工具。其原因就是因為長久以來沒有違約紀錄，信用評比也好。一旦美國國債出現違約情況，信用評比就會下降，價值也會下跌；也因此，使用美元計價的投資或交易就會發生未預期的虧損。其他包括用美國國債或美元作為擔保的貸款，都可能因為擔保品價值低落，導致風險增加。

再從貿易角度來看，除了美國交易九成以上是以美元計價外，亞洲地區的交易也約有七成是以美元計價，再加上歐洲交易也有部分以美元計價，因此，當美元評比下滑，其對出口商、出口國與國際貿易造成的風險會有多大？此後，美元還能成為國際間被信賴的貨幣嗎？長此以往，國際貿易究竟要用歐元、人民幣還是加密貨幣交易？

更嚴重的是，全球正值疫後經濟時期，在美國國債還沒有違約的情況下，全球經濟就已經面臨通膨、升息等許許多多的衝擊和挑戰；再加上俄烏戰爭的不利因素，影響天然氣、糧食等必要物資的短缺和物價上漲，林林總總的問題仍有待努力解決之際，如果再來個美債違約，其後果就更加嚴重。

簡言之，美國國債不單是美國的問題，尤其在全球化的大環境下，牽一髮動全身，民進黨與綠色官員們真的要認真和嚴肅看待這個議題；也期待美國政府與國會能盡速解決問題，不要讓已經蒙上陰霾的國際經濟更加嚴峻。

（作者為立法委員）

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