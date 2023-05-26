美國貿易代表署（USTR）18日宣布完成「台美21世紀貿易倡議」談判，貿易代表戴琪表示，這個成果代表強化台美經濟關係的重大進步，並期望持續進行談判，達成一個具有活力及高標準的貿易協定。任何可以深化雙邊實質關係的進步必然得到民眾認可，但民進黨政府極盡渲染、誇大之能事，以政治及選舉算計優先，不符合台灣整體利益。

代拜登宣稱BTA 昧於事實

最不可取的當屬亟欲表態的外交部，居然宣稱「這是拜登政府簽署的第一紙雙邊貿易協定（BTA）」，不但昧於事實，更撈過界代表美方發言，只是自曝其短，欠缺外交、經貿專業素養。拜登政府早已宣示不會進行BTA或自由貿易協定（FTA）談判，同為「五眼聯盟」、最忠實盟邦的英國都沒有例外，我外交部卻為拜登政府創造了第一個BTA。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，在12項倡議議題中，貿易便捷化、中小企業、反貪汙、良好法規，以及服務業國內規章等5項達成共識，並已完成中、英文法律約本，雙方將在幾周內正式簽署「首批協定」。

蔡政府迫不及待宣稱，這是台美自1979年以來首次建立架構完整、議題全面並具法律基礎的貿易協定，但雙方仍有農業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、以及非市場經濟等7項困難議題尚待談判，是否能在今年內完成談判仍有變數。民進黨超前部署，只做半套就當作重大政績大肆宣傳，而其時機與總統大選密不可分。

台灣對美貿易政策的終極目標是簽訂FTA或BTA，蔡總統於4月19日台灣美國商會中表示，將尋求與美國簽署全面FTA的可能性；行政院經貿談判辦公室也認為首批協定有「堆積木」的概念，盼最終能達成簽署台美FTA。從此可看出，即使簽署了首批協定，貿易倡議談判尚未完成，距FTA目標仍然遙遠，但經民進黨政府刻意誇大，BTA似乎已儼然形成。

「台美21世紀貿易倡議」另一個爭議在於協議的標準與特徵，民進黨政府掩耳盜鈴，將《台美21世紀貿易倡議協定》披上BTA外衣，或以泛稱的貿易協定魚目混珠。這並非突發奇想，而是有系統的操作，將《台美21世紀貿易倡議協定》比擬為「類BTA」、「簡版BTA」，甚至乾脆自動升級為BTA，外交部的說法就是代表作。

充當選舉安慰劑 受惠有限

美國學術界對於浮濫使用BTA已有所警惕，外交關係委員會貿易政策學者曼納克就在《外交政策》發文指出，有些協定完全不符合任何貿易協定的普遍接受標準，充斥了改進、合作的「期望性文字」，但缺乏關稅減讓及開放市場的改變，也沒有包括可執行義務的標準規範。換言之，假如實質上不是BTA或FTA，在名稱上作文章就沒有任何意義，台美貿易倡議顯然就陷入類似迷思之中，這也是民進黨刻意操作必然造成的矛盾。

「台美21世紀貿易倡議」的12項議題幾乎完全由美方主導，不但缺乏市場開放等FTA的標準要件，且都是以美方優先關切事項為主，拓展對外經貿乏善可陳的蔡政府仍熱情擁抱，不但全盤接受、配合美方需求，並急就章快速完成首批協定。洋洋灑灑長達83頁的首批協定果然引發各界質疑，牛肉在何處？蔡政府的最大對外經貿成就在前行政院長陳眼中卻是「安慰劑」。

經貿辦辯稱，本協定代表台灣經貿制度達成國際高標準的里程碑，台灣經濟安全獲得更深一層保障，內容台美雙方共同承諾，而非僅單方面承諾，但仍無法平息各界質疑，台灣在5個議題中受惠有限，將來卻在農業、勞工、環保、國營事業等領域面對美方高標準壓力。

至於「堆積木」的概念已是老生常談，卻也正反映出國人長期以來的失望與挫折感，當FTA及區域經濟整合機制在國際經貿體系中如雨後春筍般出現，台灣仍在堆積木，愈堆愈高愈廣，就是缺乏核心基礎。

蔡政府如意算盤是在最短時間內交出一張看似亮麗的成績單，營造台美經貿關係重大突破的印象，甚至為民進黨在明年初的總統大選加分，可謂一舉數得；而且行政院認定該倡議是「行政協定」，拒絕送立法院審查，被民間團體視為黑箱作業，對照《服貿協議》根本就是雙標。政黨與個人政治利益凌駕了國家利益與全民福祉，至於要如何扭轉台灣出口連續7個月負成長，企業界與人民只有自求多福了。